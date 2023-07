Privacy Sandbox na cestě: Chrome 115 přináší novinky v ochraně soukromí

Google se po letech práce konečně chystá zbavit sledovacích souborů cookie třetích stran s uvedením Chrome 115. Plánem není vyřadit sledovací soubory cookie najednou, ale postupně je nahradit novým Topics API, což je rozhraní pro programování aplikací, které bude shromažďovat uživatelská data a prodávat je inzerentům, ale zároveň mnohem méně invazivně.

Změny vrámci aktualizace Chrome 115 budou od 24. července k dispozici jen pro zhruba 35 % uživatelů. Nicméně do konce srpna by se měly změny dostat až k 99 % uživatelů, a to s vydáním stabilní verze Chrome 116. Google pečlivě sleduje zavádění, aby se ujistil, že vše probíhá hladce.

Zdroj: Shutterstock

Pro zbavení se cookies nemusí uživatelé provádět žádné složité kroky. Stačí automaticky přijmout změny v prohlížeči Chrome a nainstalovat nejnovější opravu prostřednictvím prohlížeče. Topics API je dalším krokem ve snaze nahradit soubory cookie třetích stran a dosáhnout toho do konce roku 2024. Nicméně, jeho přijetí vyvolalo kritiku od některých kruhů, které tvrdí, že tento krok neřeší dostatečně problémy s ochranou soukromí.

Nespokojenost některých uživatelů se ale dala očekávat a je logická. Společnosti chtějí mít přístup k soukromím údajům o uživatelích, aby tato data následně mohla použít pro své reklamní kampaně. Nové API by tak mělo být spíše kompromisem mezi legislativou požadující ochranu uživatele a jeho dat a přáním inzerentů a společností získat co nejvíce informací o uživatelích.