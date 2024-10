Problémy s Windows 11: Aktualizace způsobuje chyby restartu či Bluetooth

Nedávná aktualizace Windows 11 s označením KB5043145, vydaná 26. září, přinesla závažné potíže některým uživatelům. Aktualizace, která měla zlepšit výkon systému a přinést nové funkce, vedla k tomu, že uživatelé hlásí různé problémy – od zamrznutí systému až po neustálé smyčky restartů, kdy se počítač neustále pokouší znovu spustit. Kromě toho uživatelé hlásí nefunkční USB a Bluetooth zařízení, jako jsou klávesnice, myši, sluchátka, mikrofony či tiskárny.

Aktualizace, která přinesla více škody než užitku

Pro některé uživatele, kteří nainstalovali tuto aktualizaci, začaly problémy již krátce po jejím dokončení. „Po instalaci aktualizace mi systém začal neustále padat do modré obrazovky smrti každých 15 minut,“ uvedl jeden z uživatelů na technickém fóru. „Nakonec jsem musel přeinstalovat celý operační systém.“

Zdroj: Shutterstock

Další uživatelé hlásí, že jim přestala fungovat připojení přes Bluetooth či Wi-Fi, přičemž problémy zaznamenali i při používání virtualizačních nástrojů jako VirtualBox nebo funkcí Linuxu v rámci Windows, konkrétně WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Zvláště uživatelé laptopů Asus byli touto aktualizací silně postiženi a hlásili nespočet problémů.

Automatické opravy a řešení od Microsoftu

Pro ty, kteří narazili na problém opakovaných restartů, Microsoft doporučuje použít nástroj pro automatickou opravu, který by se měl spustit automaticky, pokud systém detekuje vážný problém. V některých případech může být také použit BitLocker Recovery, což je nástroj pro obnovu systému.

Microsoft naštěstí zareagoval poměrně rychle a prostřednictvím své služby Known Issue Rollback již začal šířit opravy, které mají za cíl vyřešit tyto problémy. V některých případech může být nutné provést restart počítače, aby se automatická oprava spustila. Nicméně ne všichni uživatelé měli to štěstí, aby se problém vyřešil tímto způsobem.

Problémy v podnikovém prostředí

Bohužel situace je komplikovanější pro uživatele Windows 11, kteří mají počítače spravované firemním IT oddělením. Microsoft zatím nevydal univerzální opravu pro tyto systémy. IT administrátoři budou muset manuálně konfigurovat tzv. group policy (skupinovou politiku), aby problémy obešli, dokud Microsoft nepřijde s oficiální opravou pro firemní počítače. To může být pro mnoho firem a organizací velmi náročné a časově nákladné.

Opakující se problémy

Je třeba dodat, že to není poprvé, kdy aktualizace Windows 11 způsobila podobné potíže. V červnu tohoto roku aktualizace KB5039302 vedla k podobným problémům, kdy někteří uživatelé zažívali nekonečné smyčky restartů. I přesto, že tehdejší problém postihl převážně uživatele ve firemním prostředí, byl natolik vážný, že Microsoft musel aktualizaci zrušit.

Jaké kroky by měli uživatelé podniknout?

Pokud jste jedním z postižených uživatelů, je důležité jednat rychle. Zkuste použít automatickou opravu, pokud váš počítač spadl do smyčky restartů. Pokud to nepomůže, měli byste zvážit obnovení systému nebo přeinstalaci Windows. Pro firemní uživatele je nezbytné kontaktovat IT oddělení, aby se ujistili, že správně nastavili skupinové politiky pro eliminaci problémů.