Procesory zdraží až o 15 %: Přichází další rána pro PC hráče

Pátek, 27 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Procesory, AI
Ceny počítačových komponent znovu rostou a tentokrát jde o procesory. Výrobci varují před nedostatkem CPU i delšími dodacími lhůtami. Situace připomíná nedávnou krizi pamětí a může dopadnout ještě hůř.
Trh s počítačovými komponenty se dostává do další fáze napětí. Po výrazném zdražování operačních pamětí a úložišť přichází na řadu procesory. Podle informací z výrobního řetězce se ceny CPU začaly zvyšovat v průměru o 10 až 15 procent a výrobci naznačují, že to nemusí být konečný stav.

Změna se netýká jen serverových řešení, ale i běžných procesorů pro stolní počítače a notebooky. Výrobci přitom čelí nejen vyšším nákladům, ale i omezené výrobní kapacitě. Dodací lhůty se prodlužují z týdnů na měsíce a v některých případech není jisté, kdy se objednané kusy vůbec dostanou k odběratelům.

Zástupci výrobců herních počítačů upozorňují, že dostupnost CPU se bude v průběhu roku dále zhoršovat. Ve druhém čtvrtletí má být objem dodávek výrazně nižší než na začátku roku. Ani vyšší cena přitom nemusí znamenat jistotu dodání, což je pro celý trh zásadní problém.

AI mění pravidla hry

Za současnou situací stojí především rostoucí poptávka po výpočetním výkonu v oblasti umělé inteligence. Datová centra a velké technologické firmy skupují kapacity ve velkém, protože právě tam se generují nejvyšší zisky. Výrobci procesorů tak logicky upřednostňují segment, který přináší větší marže.

Dopad na běžné uživatele je ale zřejmý. Pokud se výrobní kapacity přesouvají směrem k serverům, méně čipů zůstává pro klasické počítače. To vytváří tlak nejen na ceny procesorů, ale i na další komponenty.

Zdražování už je vidět i jinde. Ceny SSD disků rostou rychleji, než se čekalo, a některé produkty dokonce zdražily několikanásobně. Výrobci zařízení musí přehodnocovat své plány a v krajních případech dochází i k rušení projektů.

Jeden z očekávaných herních handheldů byl například zastaven kvůli tomu, že by jeho výsledná cena byla pro zákazníky neakceptovatelná. Zdražení se postupně promítá i do finálních produktů. Někteří výrobci už nyní počítají s tím, že ceny počítačů porostou o desítky procent. A i když se situace může lišit podle regionu, trend je zřejmý.

CPU, AI, umělá inteligence
TechRadar.com

