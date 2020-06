Programování pro amatéry: Amazon Honeycode umožní vyvíjet aplikace bez znalostí

Zdroj: Pixabay

Před časem představila společnost Amazon v rámci Amazon Web Services novou platformu zvanou Amazon Honeycode, která by měla umožnit vývoj nových webových a mobilních aplikací bez hlubších znalostí programování. Jinými slovy by pomocí této platformy měli být schopni naprogramovat svou aplikaci i relativně nezkušení amatéři.

"Zákazníci nám sami řekli, že poptávka po vlastních aplikacích daleko převyšuje kapacitu vývojářů k jejich vytvoření. Nyní s Amazon Honeycode může téměř kdokoli vytvořit výkonné vlastní mobilní a webové aplikace bez nutnosti psát kód,“ prohlásil Larry Augustin, viceprezident AWS.

Za výkonem a rozsahem Amazon Honeycode stojí Amazon Web Services. V tuto chvíli je dostupný jen v některých regionech, ale další regiony by měly v brzké době následovat. Amazon Honeycode by měl poskytnout vizuální rozhraní, díky kterému by mělo z vývoje odpadnout mnoho zbytečných a častých komplikací.



Honeycode poskytne uživateli možnost využít již předpřipravených šablon s možností vytvářet své vlastní. V těchto šablonách se pak budou nacházet nejpoužívanější akce, čili schvalování procesů, plánování událostí, řízení vztahů se zákazníky, průzkumy uživatelů, seznamy úkolů nebo prohledávání obsahu. Tuto službu může každý využívat zdarma pro maximálně 20 uživatelů, poté bude vyžadována platba a navýšení kapacity.