Proton představuje šifrovanou alternativu k Google Docs

Proton nyní nabízí možnost vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech s end-to-end šifrováním v rámci svých online systémů pro ukládání souborů. To znamená, že obsah souborů může zobrazit pouze tvůrce dokumentu a osoby, s nimiž jej sdílel. Podle společnosti Proton nemá nikdo jiný, včetně samotného Protonu, přístup k obsahu dokumentů.

Tento krok je jasným útokem na data-závislé přístupy společností jako Google a Microsoft, které hostují cloudové služby bez šifrování a často shromažďují obrovské množství uživatelských dat. Proton se tím řadí mezi málo firem, které nabízejí online šifrované dokumenty a úpravy. „Od firem i spotřebitelů často slýcháme, že potřebují dokumentový produkt, protože právě Dokumenty Google jsou důvodem, proč zůstávají na Googlu,“ uvedl Yen, zakladatel a generální ředitel Protonu, pro WIRED. „Proto jsme se snažili vytvořit prostředí, které bude pro uživatele podobné jako Dokumenty Google, aby přechod byl co nejjednodušší. Největší překážkou ochrany soukromí je vždy uživatelská zkušenost.“

Dokumenty na Proton Drive, které se dnes začínají zpřístupňovat, vypadají jako Dokumenty Google. Na snímcích obrazovky sdílených Protonem je vidět čistý editor dokumentů s obvyklými možnostmi: změny písma a textu, formátování, přidávání odkazů a obrázků. Editor dokumentů je zatím dostupný pouze na webu, nikoliv ve formě aplikace.

Zdroj: Shutterstock

Yen uvádí, že Proton interně testoval systém poslední měsíc a nyní je připraven jej nabídnout veřejnosti. „Mám pocit, že je relativně vyleštěný,“ říká Yen. Pro konkurenční schopnost s ostatními online editory dokumentů Proton od začátku vybudoval také funkcionalitu spolupráce, včetně úprav v reálném čase více lidmi, komentování a možnosti zobrazení, když si dokument prohlíží někdo jiný.

V dubnu Proton získal šifrovanou aplikaci pro psaní poznámek Standard Notes, která je samostatným produktem od Docs. „Nejde o to, vzít Standard Notes a integrovat je do Protonu,“ říká Yen a dodává, že šifrovací architektura obou produktů je odlišná a Proton Docs je „víceméně nový produkt vybudovaný v rámci ekosystému Protonu.“

Velkým rozdílem oproti Dokumentům Google je šifrování – to je technologicky náročné, zejména když na dokumentu spolupracuje více lidí současně. Yen říká, že Proton šifruje nejen obsah dokumentů, ale i další prvky, jako jsou stisky kláves, pohyby myši a názvy souborů.

Společnost, která nedávno oznámila přechod na neziskový status, používá šifrování s otevřeným zdrojovým kódem. Podle Yena si vybudování systému Docs vyžádalo výměnu šifrovacích klíčů a synchronizaci mezi více uživateli. Částečně to bylo umožněno tím, že loni Proton přidal historii verzí pro dokumenty uložené v jeho systému Drive.

Existuje jen málo – pokud vůbec nějaké – hlavních editorů end-to-end šifrovaných dokumentů online. Mezi další existující služby patří CryptPad a různé aplikace pro psaní poznámek, jako Cryptee a Anytype.

Proton v poslední době rychle rozšiřuje své šifrované produkty. K původní e-mailové službě ProtonMail přidává cloudové úložiště, VPN, správce hesel a kalendář. Společnost také čelila kritice za poskytování určitých informací orgánům činným v trestním řízení, například e-mailů pro obnovení účtů. V roce 2021 změnila některé své zásady po nařízení shromažďovat uživatelská metadata. I když má Proton sídlo mimo USA a EU, stále odpovídá na žádosti švýcarských donucovacích orgánů.

Yen uzavírá, že cílem společnosti je nabídnout co nejvíce soukromých alternativ ke službám velkých technologických firem, zejména Googlu. „Všechno, co má Google, musíme také vybudovat. To je naše cestovní mapa. Výzvou je samozřejmě pořadí, ve kterém to děláme,“ říká Yen. „Popularizace ochrany soukromí vyžaduje odvahu a ochotu zkoušet nové věci.“