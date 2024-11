První dřevěná družice na oběžné dráze: Jak dřevo může proměnit kosmos

Proč dřevo ve vesmíru?

Na první pohled se dřevěný satelit může zdát jako zvláštní nápad. Kosmický prostor je plný extrémních podmínek – od nulového tlaku přes intenzivní záření až po drastické změny teploty. Dřevo, které je běžně spojováno se stavbami na Zemi, bylo tradičně považováno za nevhodné pro vesmírné projekty. Tak proč právě teď Japonci experimentují s jeho využitím?

Odpověď spočívá ve dvou klíčových důvodech. Prvním je test odolnosti dřeva ve vesmírném prostředí, který může přinést zásadní poznatky o jeho chování mimo Zemi. Druhým důvodem je ekologie. Tradiční kovové satelity sice většinou shoří při návratu do atmosféry, ale zanechávají po sobě škodlivé částice, zejména oxidy hliníku, které znečišťují naši atmosféru. Dřevěné satelity by měly být šetrnější k životnímu prostředí – při návratu do atmosféry zcela shoří a nezanechají žádné nebezpečné zbytky.

Vize budoucnosti: dřevěné stavby na Měsíci a Marsu

Dřevo má i další potenciální výhody. Na Zemi podléhá dřevo hnilobě kvůli působení vody a kyslíku, což ale v prázdnotě kosmu nehrozí. V takovém prostředí by mohlo být dřevo paradoxně trvanlivější než na Zemi. Navíc je těžko hořlavé a poskytuje jistou ochranu před radiací.

Kjótská univerzita a Sumitomo Forestry mají před sebou ambiciózní plány. Vědci si představují budoucnost, kde dřevo slouží jako základní stavební materiál pro vesmírné stanice a dokonce i pro obydlí na Měsíci nebo Marsu. Podle japonského astronauta Takaa Doiho, který se projektu aktivně věnuje, se jedná o první krok na padesátileté cestě, jejímž cílem je stavět obyvatelné dřevěné domy ve vesmíru.

„Představte si, že budeme moci pěstovat stromy a produkovat vlastní materiály přímo v kosmu. To nám umožní stavět obydlí, žít a pracovat ve vesmíru prakticky navždy,“ říká Doi s nadšením. Tento přístup by mohl v budoucnu radikálně snížit náklady na přepravu stavebních materiálů a umožnit soběstačnost vesmírných osadníků.

Vývoj dřevěné družice se inspiroval i historií letectví. Jak připomněl profesor lesního hospodářství Kjótské univerzity, Koji Murata, první letadla na počátku 20. století byla také vyrobena ze dřeva. „Dřevěná družice by měla být stejně realizovatelná,“ prohlásil Murata.

Zatímco si mnoho lidí stále spojuje kosmické technologie se sofistikovanými slitinami a kompozity, návrat k přírodním materiálům, jako je dřevo, může přinést nové možnosti. Dřevo je levné, obnovitelné a snadno dostupné, což by mohlo zlevnit náklady na výrobu a zjednodušit recyklaci satelitů.

Konec vesmírného smogu?

Projekt LignoSat má ještě jednu velkou výhodu: ekologický přínos. Dnes je vesmír doslova přeplněný satelity a odpadem, který po nich zůstává. Tisíce satelitů obíhají Zemi, a když doslouží, stávají se „kosmickým smogem.“ Tento odpad představuje nebezpečí pro další mise i pro lidi na Zemi. Některé kusy odpadu zůstávají na orbitě celé desítky let a představují hrozbu pro funkční družice i kosmické lodě.

Dřevěné satelity by mohly pomoci tento problém zmírnit. Na rozdíl od kovových satelitů, které při vstupu do atmosféry zanechávají za sebou toxické částice, by dřevěné satelity shořely kompletně a bez ekologických následků. „V budoucnosti bychom mohli zakázat kovové satelity,“ spekuluje Doi. A i kdyby nedošlo k tak drastickým změnám, každé ekologické řešení, které sníží množství odpadu ve vesmíru, je krokem vpřed.