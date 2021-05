První soběstačné město na Marsu by se mohlo začít stavět v roce 2054

Rudá planeta Mars sice není bez teraformace vhodná pro život člověka na povrchu planety, ale čistě teoreticky mohou lidé kolonizovat Mars i tak, že budou žít v obytných modulech nebo kopulích na povrchu nebo se usídlí někde v podzemních prostorách planety. Pak je tady ještě třetí možnost, kdy by lidská obydlí byla umístěna uvnitř skalních stěn a lidé by tak měli přístup k výhledu na okolní krajinu a k dennímu světlu.

S takovouto možností, tedy s umístěním obytných modulů do skalních stěn přišla architektonická společnost Abiboo, která na své koncepci spolupracovala s mezinárodním týmem vědců. Výsledkem je návrh celkem pěti měst s názvy Nüwa City, Fuxi City, Abalos City, Marineris City a Ascraeus City. Každé z výše zmíněných měst má pojmout až 250 tisíc kolonistů z planety Země. Nüwa City v této koncepci je něco jako hlavní město.

Koncepce počítá s tím, že určitou dobu budou města životně závislá na dodávkách materiálu, potravin a různých životně důležitých věcí ze Země, ale s narůstajícím počtem obyvatel a průmyslových kapacit, by se měla stát města na Marsu zcela soběstačná. Takže nakonec si vystačí jen s využitím místních zdrojů. Hlavní město Nüwa City se bude nacházet v oblasti Tharsis a bude vybudováno uvnitř útesu Tempe Mensa.

Budoucí kolonista, který bude chtít emigrovat na Mars musí počítat s tím, že ho jednosměrná letenka vyjde na zhruba 300 000 dolarů. Po příletu do města Nüwa mu bude přidělena uvnitř skalního masivu obytná buňka o rozloze 25 až 35 m² a bude mu přiděleno pracovní místo podle aktuálních potřeb města. Nahoře na hřebenu útesu budou solární panely pro výrobu energie pro město a dále se tam bude nacházet infrastruktura potřebná pro výrobu potravin. Dole v údolí se budou nacházet farmy se zvířaty přivezenými ze Země, nemocnice, školy, obchody a místa pro sportovní a kulturní vyžití. V údolí pak budou i vlaková nádraží pro přesun do okolních měst.

Koncepce počítá s tím, že stavba hlavního města Nüwa by mohla začít v roce 2054. Tedy 28 let poté co Elon Musk plánuje dostat první astronauty na Mars.