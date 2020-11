Půjde to i bez WhatsAppu: Android začíná automaticky šifrovat zprávy přes RCS

Takzvané RCS neboli Rich Communication Services by mělo postupně změnit způsob komunikace, na jaký jsme s mobilními telefony byli ještě před mnoha lety zvyklí. Pomalu ale jistě se odpoutáváme od běžného psaní SMS a volání, a namísto toho využíváme multimediální aplikace typu Messenger či WhatsApp, kdy spojení probíhá primárně přes internet.

Komunikace přes RCS by umožnila využívat všech výhod multimediální komunikace (sdílení videí a fotografií v původní kvalitě, informace o přečtení zprávy a možnost zanechávat reakce či GIFy). Bezplatná komunikace přes internet by tak byla k dispozici i bez aplikací třetích stran, a to přímo v defaultní aplikaci pro zprávy.

U komunikačních aplikací třetích jako WhatsApp či Messenger jste navíc svázání tím, že používanou aplikaci musí mít ve svém telefonu nainstalovanou i protistrana. Pro správné fungování funkce RCS je naopak zapotřebí, aby technologií disponovala obě koncová zařízení. V opačném případě se odešle běžná SMS/MMS zpráva zpoplatněná vaším tarifem.

Abychom se zcela odprostili od používání zastaralých SMS/MMS zpráv a rovněž aplikací třetích stran, je nutné zajistit kompatibilitu napříč zařízeními a zároveň získat podporu telefonních operátorů, kteří přechodem na RCS standard přichází o poplatky spojené s posíláním zpráv a provolanými minutami.

Google včera oznámil, že RCS standard je nyní k dispozici celosvětově na všech Android zařízeních. Ani tato optimistická zpráva však ještě neřeší komunikaci se zařízeními od Apple, který by musel na tuto hru přistoupit a rozšířit o funkci své iMessage. Dále záleží na operátorech a jejich přístupu k této iniciativě. U nás tuto službu prozatím podporuje Vodafone, konkrétně od srpna letošního roku.

Zároveň Google spouští pro své zprávy koncové šifrování, které zabrání třetím stranám (včetně Google a vašeho operátora) naslouchat, jelikož budou sdíleny pouze mezi vaším telefonem a telefonem protistrany. Funkce koncového šifrování je aktuálně dostupná pouze osobám, kteří se zapojí do RCS Beta programu. V průběhu příštího roku by se však měla postupně dostávat i na zbytek zařízení. Koncové šifrování by mělo fungovat automaticky, zatím však pouze mezi dvěma stranami, nikoliv ve skupinových konverzacích.