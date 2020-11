Evropská unie chce umožnit kriminalistům prolomit šifrovaný chat

Zdroj

Výhodou chatovací aplikace WhatsApp šifrování metodou end-to-end. Problém však nastává, když je konverzace předmětem vyšetřování kriminalistů, kteří mají problém se k šifrovaným konverzacím dostat. Německo navrhuje, jakožto předsedající země EU, aby byla vydána nová Rezoluce, která by umožnila zabudovat do všech chatovacích aplikací „zadní vrátka,“ která by dala kriminalistům a orgánům činných v trestním řízení pravomoc nahlédnout se soudním příkazem do jakéhokoliv chatu a tím dopomoci k usvědčení pachatele.

Zdroj

Ve svém návrhu je však text Rezoluce spíše obecný a zdůrazňuje, že i přes tuto snahu je Evropská unie silným zastáncem end-to-end šifrování. Samotný návrh pak neobsahuje žádné další detaily ani připravená technická řešení, ale navrhuje toto řešení vypracovat ve spolupráci s provozovateli komunikačních služeb.

Nejpravděpodobněji bude použita metoda navrhovaná britskou rozvědkou, tzv. „exceptional access,“ kdy bude se souhlasem soudu přidán kriminalista jako tajný účastník hovorů a chatů.

Možnost vyjádřit se k této problematice měl každý členský stát do dneška. Ještě v listopadu, konkrétně 25. listopadu, se pak sejde Výbor pro vnitřní bezpečnost a celou tuto záležitost projedná. Poté již závisí vše na Radě, která má možnost tuto Rezoluci schválit či nikoliv. Hlavním důvodem je prý nutnost boje proti zneužívání dětí, boj proti dětské pornografii a také v neposlední řadě boj proti terorismu.