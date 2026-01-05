Půl milionu dolarů ročně za hlídání AI. OpenAI hledá člověka, který ustojí tlak
OpenAI znovu otevírá téma, které dlouho stálo spíš v pozadí technologického nadšení. Sam Altman oznámil, že firma hledá nového Head of Preparedness, tedy člověka odpovědného za to, aby rychle se vyvíjející modely umělé inteligence nepřinášely víc rizik než užitku. Nabízený plat 555 tisíc dolarů ročně doplněný o podíl ve firmě může znít lákavě, ale sám Altman otevřeně přiznává, že nejde o klidnou manažerskou židli.
Bezpečnost v době, kdy AI zrychluje
Role Head of Preparedness stojí na pomezí techniky, etiky a krizového řízení. Klíčové je porozumění tomu, jak mohou být pokročilé modely zneužity, a schopnost tyto scénáře nejen popsat, ale i aktivně brzdit. OpenAI tím reaguje na vlastní zkušenosti z posledních let, kdy si firma podle Altmanových slov poprvé naplno uvědomila i možné dopady na duševní zdraví uživatelů. V roce 2025 mluvila o jakémsi varovném náhledu těchto problémů a přiznala, že musela stáhnout jednu z aktualizací modelu GPT-4o, protože mohla posilovat škodlivé chování.
Zdroj: Shutterstock
Nový šéf připravenosti povede malý, ale vlivný tým, který se řídí interním rámcem Preparedness. Jeho úkolem bude hlídat hranici mezi tím, co už technologie dokáže, a tím, co by ještě dělat neměla.
Signál změny uvnitř OpenAI
Pozice sama o sobě není nová. V minulosti ji zastávali respektovaní odborníci, kteří se postupně přesouvali na jiné role. Právě tato fluktuace byla jedním z důvodů, proč bývalí zaměstnanci firmu kritizovali za to, že dává přednost komerčním cílům a honbě za obecnou umělou inteligencí před bezpečností.
Altmanův současný krok ale působí jako snaha tenhle obraz narovnat. Otevřeně mluví o stresu, rychlém tempu a odpovědnosti, která s funkcí přichází. Zároveň tím vysílá signál, že bezpečnost a prevence zneužití nejsou jen interní poznámkou pod čarou, ale samostatnou prioritou. V době, kdy se schopnosti AI posouvají rychleji než pravidla kolem nich, je to možná jedna z nejdůležitějších rolí v celém technologickém světě.