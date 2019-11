Ruská armáda může využívat k úderům na konvoje roj o stovce kamikaze dronů

Ruská armáda má s útoky dronů už určité zkušenosti. V Sýrii musela loni ruská protiletadlová obrana zasahovat proti 13 dronům. Tyto drony vypustili neznámí ozbrojenci, a použili je k útoku na ruské vojenské základny Tartús a Hmímím.

Letos představili na říjnové bezpečnostní výstavě Interpolitex 2019 ruští akademici z Žukovského vojenské letecké inženýrské akademie (dnes známé jako Vojenské učebně-vědecké středisko vojenského letectva) a letečtí inženýři z Kronshtadt Group (se sídlem v Petrohradě) a Autonomous aerospace systems – GeoService (se sídlem v Krasnojarsku) koncepci s názvem Flock-93, která nastiňuje jaké bezpilotní letouny bude v budoucnosti využívat ruská armáda.

V koncepci Flock-93 je zmíněno, že ruské ozbrojené síly budou v budoucnosti využívat roje dronů, z nichž každý bude čítat minimálně 100 bezpilotních letounů. Má se jednat o kamikaze drony, samokřídlo spadající do VTOL koncepce (s kolmým startem). Každý takovýto dron bude mít na palubě kolem 2,5 kg výbušniny a bude schopen koordinovat své útoky v roji.

Kalašnikov už vyvíjí kamikaze drony, jeho sebevražedné drony dosahují rychlosti 130 km/h a nesou 3 kg výbušniny, koncepce Flock-93 tyto drony konkrétně nezmiňuje

Drony by neměly být napadnutelné různými rušičkami, protože poletí po předem naprogramované trase, mohou pracovat v autonomním režimu (tedy nemusí být řízeny lidskými operátory na dálku) a budou samostatně koordinovat údery na cíle.

Kolmý start u nevojenského dronu

Ruská armáda by mohla tyto drony využít k ničení nepřátelských konvojů. Ať už to budou pick-upy s kulomety a teroristy nebo třeba vojenské zásobovací konvoje regulérních armád sestávající z lehkých obrněných vozidel a kamiónů. Kamikaze drony by připravovaly ke startu přímo ruské pěchotní jednotky.

Zatím se jedná jen o koncepci a není jasné v jakém časovém horizontu by ruská armáda mohla tyto autonomní drony získat.