Rusko chce regulovat těžbu kryptoměn: Plánuje povinnou registraci vybavení

Zejména v oblastech s levnou elektřinou se těžba kryptoměn stala velmi lukrativním byznysem. Avšak v některých ruských regionech dochází k přetížení elektrické sítě, což vede k výpadkům proudu a vyšším nákladům na výrobu energie. To se nelíbí ruské vládě, která proto začala hledat způsoby, jak těžbu kryptoměn lépe regulovat a kontrolovat.

Již dříve Rusko zavedlo omezení v několika oblastech, kde těžba způsobovala největší problémy. Nyní však přichází s dalším krokem – návrhem povinné registrace těžebního vybavení. Cílem je získat přehled o těžařích, omezit nelegální těžbu a zároveň zabránit destabilizaci elektrické sítě. Tento krok však vyvolává rozporuplné reakce, protože pro mnohé těžaře může znamenat konec jejich podnikání.

Otázkou zůstává, zda je taková regulace skutečně efektivním řešením, nebo zda pouze povede k rozmachu šedé ekonomiky a nelegální těžby. Pojďme se podívat na to, co tato nová opatření znamenají pro Rusko i globální kryptoměnový trh.

Povinná registrace těžebního vybavení: Co se chystá?

Podle ruského Ministerstva energetiky se připravuje zavedení povinné registrace těžebního hardwaru. Tato iniciativa má za cíl vytvořit centrální registr zařízení, která se v zemi používají k těžbě kryptoměn. Pokud by byla zavedena, každý, kdo těží kryptoměny, by musel své zařízení registrovat u státních úřadů.

Myšlenku povinného registru představil náměstek ministra energetiky Jevgenij Grabčak. Podle něj je potřeba zavést jasná pravidla pro rozlišení legální a nelegální těžby. Zatímco v některých oblastech Ruska je těžba stále povolená, jinde byla už dříve zakázána kvůli nadměrné spotřebě elektřiny. Nová opatření mají pomoci těžaře identifikovat a zabránit nelegálním operacím, které využívají elektřinu načerno.

Ministerstvo argumentuje tím, že zavedení registru pomůže eliminovat tzv. „šedou těžbu“, kdy lidé provozují těžební farmy v domácnostech, garážích nebo jiných neoficiálních lokalitách. Taková těžba není evidována, přetěžuje elektrickou síť a způsobuje problémy v regionech s omezenou kapacitou energetické infrastruktury.

Jaké dopady může mít tento krok na ruský kryptoměnový trh?

Na jedné straně ruská vláda získá lepší kontrolu nad energetickou spotřebou spojenou s těžbou kryptoměn, což pomůže stabilizovat elektrickou síť v nejvíce postižených regionech. Na druhé straně však hrozí, že se těžba přesune do ilegality a bude ještě méně kontrolovatelná než nyní.

Zdroj: Shutterstock

Rusko je jedním z největších těžařských center na světě. V roce 2023 se stalo druhou největší těžařskou zemí po Spojených státech. Tento růst byl umožněn mimo jiné nízkými cenami elektřiny v některých částech země a poměrně volnou regulací. Pokud se však regulace zpřísní, mnoho menších těžařů může být donuceno skončit nebo přejít na černý trh.

Dalším důsledkem může být změna v investičním prostředí. Kryptoměnové firmy a těžaři by mohli začít hledat nové jurisdikce s méně přísnou regulací. To by mohlo oslabit pozici Ruska jako těžařské velmoci a přesunout část těžby do jiných zemí, například do Kazachstánu nebo dalších států s levnou energií a mírnějšími regulacemi.