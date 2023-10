Rusko zablokuje VPN služby, aby zamezila přístupu k Instagramu a Facebooku

Prakticky bezprostředně poté, co armáda Ruské federace vstoupila na území Ukrajiny, rozhodl Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor, že omezí přístup ruských uživatelů k některým západním sociálním sítím a stránkám, které neprezentují ruskou verzi některých událostí nebo nedodržují ruskou legislativu ohledně zobrazování násilí, dětské pornografie a propagace demonstrací.

Někteří uživatelé to vyřešili tak, že se připojili pomocí virtuálních privátních sítí (VPN) přes zahraniční servery a tím pádem se mohli pohybovat i na zakázaných webových stránkách a portálech. Podle nejnovějšího rozhodnutí Roskomnadzor by mělo být od 1. března přístího roku zablokovat používání VPN obecně.

Zdroj: Shutterstock

Virtuální privátní sítě do jisté míry zajišťují i určitou anonymitu. Nejde ale o příliš překvapivý krok, protože již celkem dlouho nařizuje ruská legislativa, aby poskytovatele služeb VPN blokovaly konkrétní webové stránky, které jsou na seznamu zakázaných. Pokud by neuposlechli, hrozilo by jim také zablokování.

Problém ale byly zahraniční poskytovatelé VPN služeb, kteří legislativně nespadají pod Ruskou federaci. To byl i důvod, proč se Roskomnadzor rozhodl zablokovat VPN úplně. Velký důraz v tomto novém nařízení je kladen na zamezení přístupu k sociální síti Instagramu a produktům společnosti Meta Platforms. Ta je dle ruského mínění extremistická společnost.