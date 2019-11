Rusko zařadí do své výzbroje novou zbraň soudného dne, raketový komplex Avangard

Američtí inspektoři si prohlédli na území Ruské federace v rámci Nové dohody START (vzájemná dohoda mezi Ruskem a Spojenými státy ohledně snížení počtu strategických zbraní, uzavřená roku 2010 v Praze) novou ruskou zbraň soudného dne, kterou je hypersonický raketový komplex Avangard.

Počátky raketového komplexu Avangard sahají až do poloviny 80. let, když v té době ještě Sovětský svaz zahájil první výzkumné práce ohledně vývoje a realizace hypersonického kluzáku. Toto počáteční úsilí na několik let zbrzdil následný rozpad Sovětského svazu, ale od poloviny 90. let minulého století byl projekt hypersonického kluzáku znovu obnoven. Po ruské vojenské intervenci na Ukrajině v roce 2014 došlo k dalšímu zpoždění ve vývoji hypersonického raketového komplexu, protože se na Ukrajině vyráběly manévrovací a zaměřovací kontrolní systémy pro Avangard. V současnosti už je raketový komplex Avangard dokončen a oficiálně by měl být zařazen do služby ruských strategických raketových vojsk v prosinci letošního roku.

Pod pojmem Avangard se má skrývat okřídlený hypersonický kluzák šípovité konstrukce, který může být vybaven konvenční nebo jadernou bojovou hlavicí (o síle kolem 2 megatun), a který při překonávání nepřátelské protiraketové obrany má dosahovat rychlosti až Mach 27 (tj. 33 000 km/h), čímž je nesestřelitelný současnými prostředky PRO. Na cílovou letovou dráhu ho vynáší mezikontinentální balistická raketa SS-19 Stilleto (později bude nahrazena raketou SS-X-30 Satan ll), přičemž hypersonický kluzák je oddělen od balistického bloku ve výšce kolem 100 km. Okřídlený kluzák dokáže během letu hypersonickou rychlostí provádět horizontální a vertikální manévry. Avangard má být vybaven scramjetovým pohonem.

Zbraňový komplex Avangard je jednou ze šestice nových tzv. zázračných zbraní Ruské federace, o kterých jsme už v minulosti psali.

Evropská Unie už vyvíjí proti ruským Avangardům protiraketovou obranu

Proti hypersonickému raketovému kompletu Avangard už začala vznikat evropská protiraketová obrana s názvem Twister, která by do roku 2030 měla být uvedena do provozu. Letos v listopadu tento projekt posvětila Evropská rada a nový evropský protiraketový štít se má vypořádat s celou řadou hrozeb, jako jsou např. manévrující balistické střely středního doletu, hypersonické střely a kluzáky nebo stíhací letouny 5. a 6. generace.