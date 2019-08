Ruský těžký úderný dron Suchoj S-70 Ochotnik má za sebou první testovací let

Bezpilotní letoun Suchoj S-70 úspěšně zvládl svůj první testovací let. První let se měl uskutečnit 3. srpna, ale Rusové bohužel bezprostředně po testu nezveřejnili žádné videonahrávky z testovacího letu. Začaly proto panovat pochybnosti, jestli test skončil úspěšně, ale ty byly včera definitivně rozptýleny, když Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo nahrávku z testovacího letu.

První testovací let tohoto ruského mohutného bezpilotního letounu se uskutečnil 3. srpna ve 12:20 moskevského času. Testovací let měl proběhnout z jednoho blíže neurčeného ruského vojenského letiště. Samotný testovací let trval déle než dvacet minut. S-70 se při testovacím letu nacházel v nadmořské výšce kolem 600 metrů, několikrát obletěl letiště a následně úspěšně přistál.

S-70 Ochotnik je bezpilotním letounem, který spadá do kategorie stealth letounů. Je koncipován jako samokřídlo, přičemž jeho maximální vzletová hmotnost má činit úctyhodných 20 tun, což z něho s přehledem dělá nejtěžší bezpilotní letoun ruských vzdušných sil. Rozpětí křídel Ochotniku je odhadováno na 19 metrů a může dosáhnout maximální rychlosti kolem 1000 km/h. S-70 má být vybaven pohonnou jednotkou AL-31F, případně do budoucna AL-41F. Dolet tohoto dronu by měl být 6000 km.

Těžký úderný dron je vybaven dvěma vnitřními šachtami pro umístění protizemních střel. S-70 pojme do vnitřních šachet výzbroj o hmotnosti až 2 tuny. Dále má být dron vybaven systémy pro vedení radioelektronického boje. S-70 má sdílet spoustu technologií se stíhacím letounem Su-57, přičemž S-70 následuje koncepci Loyal Wingman – věrný parťák pro velící stíhačku.

S-70 tak představuje robotického wingmana pro pilotovanou stíhačku Su-57. V kostce se jedná o koncepci, kdy velící stíhačku, v tomto případě Su-57 bude doprovázet několik robotických wingmanů S-70, které budou operovat někde v předních pozicích na bojišti a vytvoří pro pilotovanou stíhačku předsunutou senzorovou síť. Těžké úderné drony pak mohou vést radioelektronický boj proti technologicky vyspělému protivníkovi, případně vypálit střely ze svých vnitřních šachet proti cílům nacházejícím se na zemi nebo na moři.