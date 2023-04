Se spalovacími motory bude brzy konec. EPA stanoví automobilkám emisní kvóty

Plány amerického prezidenta Joe Bidena na dosažení klimatických cílů pokračují. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) plánuje zavést nové přísné normy pro emise výfukových plynů, které mají vést k postupnému ukončení prodeje automobilů s plynovým pohonem v USA. Jak se ale zdá, nová pravidla EPA by stanovila emisní limity pro celkový počet nových automobilů, které každá automobilka bude moci prodávat za rok. To znamená, že dvě třetiny nových vozidel prodaných v USA do roku 2032 by měly být elektromobily.

Tohle je nesmírně ambiciózní plán, který vyžaduje masivní úsilí od automobilového průmyslu. I když se v poslední době automobilky snaží zvýšit prodej elektromobilů, stále tvoří jen malou část celkového trhu s automobily v USA. Zvyšování podílu elektromobilů na 68 % všech prodaných automobilů bude znamenat velkou změnu v průmyslu, který má 150 letou historii. Budeme však muset počkat na podrobnosti, které EPA zítra zveřejní.

Jestliže porovnáme statistiky, tak v lednu tohoto roku tvořily elektromobily méně než 8 % prodaných nových vozidel ve Spojených státech, zatímco vozidla s ICE stále výrazně dominují. Tyto statistiky naznačují, jaký ambiciózní a zároveň náročný úkol si EPA pod vedením prezidenta Bidena stanovila. Agentura se snaží a ještě hodně dlouhou dobu bude snažit prosadit nové normy pro emise výfukových plynů, které by podpořily prodej elektromobilů a pomohly zastavit prodej vozidel s ICE. Podle výkonného analytika společnosti Consumer Reports Chrise Harta tato iniciativa byla očekávána a je v souladu s Bidenovou vizí, aby do roku 2030 byla polovina prodaných nových vozidel v USA bez výfukových plynů.

Zdroj: Shutterstock

Podle Chrise Harta, vedoucího analytika pro dopravu a energetiku ve společnosti Consumer Reports, bude zásadní, jak se na nová pravidla omezující emise automobilů odpovědní výrobci vozidel postaví.

"Technologické změny bývají chaotické, pokud společnosti nejsou schopny rychle reagovat na měnící se spotřebitelskou poptávku," uvedl v e-mailové zprávě. "Ty automobilky, které budou nejrychleji reagovat na změny poptávky, budou nejspíš nejúspěšnější, zatímco ty, které se nebudou umět přizpůsobit, mohou rychle ztrácet na konkurenceschopnosti."

Za novými pravidly se samozřejmě skrývá podpora Kalifornie. Kalifornský úřad pro zdroje ovzduší loni vydal nová pravidla, která představil guvernér Gavin Newsom již v roce 2020, a podle nichž by do roku 2035 měly být všechny nové automobily prodávané v tomto státě bez emisí uhlíku. Kalifornie je největším automobilovým trhem v USA a jedním z největších na světě, a pravidla omezující emise, která přijala, se často šíří do ostatních částí země.

Několik amerických států, včetně právě Kalifornie, si již stanovily vlastní termíny pro ukončení prodeje automobilů na zemní plyn. Federální vláda však bude muset zvolit jinou taktiku, protože prezident Joe Biden nechce vystavit přílišné kritice nařízení, které by zakázalo prodej automobilů na plyn. Namísto toho se očekávají "nová pravidla pro emise skleníkových plynů a kritérií u lehkých užitkových vozidel pro modelový rok 2027 až 2032". Tyto nové normy se budou navazovat na pravidla ministerstva financí týkající se daňových úlev pro elektromobily. Nová pravidla budou řešit nevyřešené otázky týkající se zdroje kritických minerálů obsažených v bateriích elektromobilů, což může mít za následek omezení počtu vozidel, která budou mít nárok na daňovou úlevu.

Harto řekl, že nová pravidla pomohou sladit federální předpisy s úsilím států omezit prodej plynových vozidel, což bude pro podniky i spotřebitele dobré. "V následujících letech bude hlavní překážkou pro rozšíření elektromobility nedostatek nabídky vozidel," uvedl.

Zdroj: Shutterstock

Automobilový průmysl se už připravuje na velké změny. Aliance pro inovace v automobilovém průmyslu, která zastupuje téměř všechny významné automobilky, informovala své členy o nových pravidlech EPA. Ta budou znamenat přísnější emisní normy pro skleníkové plyny a kritéria než kdykoli předtím. Aliance také zdůrazňuje, že automobilky již investovaly či slíbily investovat (celkově zhruba 1,2 bilionu dolarů) na přechod na elektromobily.