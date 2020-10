Severní Korea se pochlubila novými "děsivými" zbraněmi

Severní Korea uspořádala o tomto víkendu v hlavním městě Pchjongjangu vojenskou přehlídku, kde představila řadu svých nových zbraňových systémů. Hlavním tahounem celé přehlídky se stala mezikontinentální balistická střela (ICBM) zatím předběžně označována jako Hwasong-16, která je odpalována z mobilního těžkého nosného kolového vozidla 11x11. Jedná se o dvoustupňovou raketu s motory na kapalná paliva. Podle odborníků je vzletová hmotnost nové rakety odhadována na 100 až 150 tun, což z ní s přehledem dělá nejtěžší ICBM odpalovanou z mobilního nosiče.

kompletní video z přehlídky - anglický komentář

Nová raketa dosahuje délky 26 metrů a šířky (průměru) necelé 3 metry. Raketa je zřejmě poháněna čtveřicí motorů, kopiemi sovětských RD-250. Tyto motory pohánějí i starší střely Hwasong-12, 14 a 15. Nikdo nepochybuje o tom, že tato raketa, respektive její hlavice může zasáhnout celé území Spojených států. Dohady panují, jestli nová raketa nese jen jednu hlavici nebo více hlavic. Pokud by nesla více hlavic, tak by to byl pro Spojené státy problém. Spojené státy počítají s tím, že na eliminaci jedné hlavice letící na území USA spotřebují 4 až 5 antiraket. Pokud např. Severní Korea odpálí na USA 8 ICBM, a každá z nich ponese čtyři hlavice, tak by k zastavení takového jaderného úderu potřebovaly Spojené státy se současným protiraketovým systémem 128 až 160 antiraket.

Další představenou raketou je Pukguksong-4. Jedná se o balistickou střelu odpalovanou z ponorek. KLDR se snaží rozptýlit své jaderné zbraně, aby v případné válce se Spojenými státy je bylo obtížnější zničit. Rakety odpalované z ponorek by byly zřejmě využity k jaderným úderům na americké základny v Japonsku a na ostrově Guam. Nové balistické střely zřejmě využije nová ponorka KLDR, o které jsme už v minulosti psali. Od nové balistické střely se očekává větší dolet, než u jejího předchůdce Pukguksong-3.

Co se týče raket, tak KLDR dále představila protitanková vozidla. Každé protitankové vozidlo je vyzbrojeno pěticí protitankových řízených střel (zřejmě jde o kopie ruských PTŘS 9M133 Kornet).

A své nové 300 mm raketové dělostřelectvo, vyzbrojené vozidly, které mohou odpálit až 6 raket. Nové rakety zřejmě nahradí starší 122 mm raketové systémy. Nové rakety mají mít větší dolet a zasáhnou tak cíle umístěné hlouběji v Jižní Koreji.

Dále jsou to balistické střely krátkého doletu. Představené rakety jsou podobné ruskému systému Iskander-M, a z jednoho taktického vozidla mohou být odpáleny dvě střely, než dojde k doplnění munice (dalších raket).

A nakonec obrněná vozidla, která obsahují kontejner s osmi výmetnicemi. Jedná se s největší pravděpodobností o přesně naváděný taktický dělostřelecký raketový systém.