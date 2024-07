Sociální sítě jako nové útočiště pro kouče duševního zdraví: Jak si vybrat?

Zatímco influenceři mohou být kritizováni za nedostatek odborných znalostí, nelze přehlížet obtížný přístup k profesionální pomoci v oblasti duševního zdraví. Koučové mohou poskytnout podporu tam, kde není nutná odborná terapie. Někdy lidé potřebují pouze průvodce, který jim pomůže zvládat každodenní konflikty nebo zlepšit spánkové návyky.

Odborné společnosti si tohoto trendu všimly a snaží se nabídnout regulované a profesionální služby. Například společnost Headspace, původně známá jako meditační aplikace, nyní nabízí textové koučování duševního zdraví. Za 99 dolarů měsíčně členové získají tři 30minutové textové konzultace měsíčně, které jim pomáhají stanovovat dosažitelné cíle, jako je zlepšení spánkových návyků nebo zvýšení fyzické aktivity. Headspace zaměstnává školené kouče, kteří jsou pod pravidelným dohledem a mají přístup k licencovaným lékařům.

Zdroj: Shutterstock

Pro zajištění kvality koučování vznikly organizace jako National Board for Health and Wellness Coaching (NBHWC), které spolupracují s National Board of Medical Examiners na poskytování přísných zkoušek pro aspirující kouče. Od roku 2017 získalo tuto certifikaci více než 11 000 lidí. Koučové musí projít schválenými školícími programy a získat dovednosti v oblasti změny chování a motivačních strategií.

Podle Dr. Vaile Wrightové z Americké psychologické asociace může kvalitní koučování pomoci lidem zvládat nižší úrovně výzev a přispět k jejich prosperitě. Spolupráce s trenéry z renomovaných společností jako Headspace nebo Lyra Health nabízí výhody v podobě školení, dohledu a možností doporučení k terapii, pokud je to potřeba.

Při využívání koučovacích služeb by spotřebitelé měli být informováni o tom, jak společnosti využívají jejich osobní údaje. Společnosti by měly být transparentní o využití umělé inteligence ve svých programech, která může zlepšit koučovací zkušenosti, ale musí být implementována eticky.

Dr. Wrightová zdůrazňuje, že máme rozsáhlou krizi duševního zdraví a je nutné hledat inovativní a odpovědné způsoby, jak lidem poskytnout potřebnou podporu. Certifikovaní koučové mohou být součástí tohoto řešení a přispět k lepší dostupnosti péče o duševní zdraví.