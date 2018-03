Soud ve Francii rozhodl, že postování odkazů je trestné. Padly podmíněné tresty

Webové stránky Liberty Land, které odkazovaly na různý warez obsah, se objevily na internetu v roce 2009. Brzy se vyšplhaly na jedny z nejnavštěvovanějších webových stránek ve Francii. Na stránkách Liberty Land mohli najít piráti různý obsah, od filmů, seriálů, hudby, videoher, až po software nebo elektronické knihy.

Web provozovali celkem čtyři administrátoři, a i když se nenacházel na stránkách Liberty Land žádný nelegální obsah, tak obsahoval odkazy na share servery, jako onehdy Megaupload nebo Rapidshare, na kterých se však už warez obsah nacházel. Web Liberty Land měl přibližně 30 000 těchto odkazů na share servery.

Čtyři admini měli díky stránkám Liberty Land příjmy z reklamy a brzy si na ně pořádně posvítil zábavní průmysl. Web fungoval dva roky, než přišel na jeho administrátory policejní zátah. Čtyři muži ve věku 29 až 36 let byli ve Francii v květnu roku 2011 zatčeni a bylo proti nim vzneseno obvinění, že protiprávně pomáhali distribuovat autorsky chráněný obsah a zároveň se na něm i nelegálně obohacovali.

Administrátoři se sice obhajovali, že dělali v podstatě to, co společnost Google, že zaznamenávali na svých stránkách odkazy na určitý obsah, ale i přesto jim hrozilo odnětí svobody až na 5 let a dále pokuta.

Celý proces se táhl přes 7 let a nyní padly rozsudky. Soud v Rennes udělil čtyřem administrátorům podmíněné tresty odnětí svobody ve výši 2 až 3 měsíců. Administrátoři tak sice nemusí jít do vězení, ale zatím ještě nepadl trest ohledně výše odškodnění zábavnímu průmyslu.

Za dva roky provozu (od ledna 2009 do května 2011) měly stránky vydělat díky příjmům z reklamy více než 300 000 euro. Činným orgánům se sice podařilo zabavit z účtů odsouzených 176 000 euro, ale to zřejmě nestačí, protože Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) odhaduje, že tato čtveřice administrátorů svým počínáním způsobila zábavnímu průmyslu celkovou škodu ve výši 60 miliónů euro.

Rozsudek ohledně zaplacení pokuty má padnout v září. Připomeňme jen, že pokuta zábavnímu průmyslu v hodnotě několika desítek miliónů euro není v této zemi nic nového. Letos padl ve Francii exemplární trest pro piráta, kdy musí zaplatit pokutu 83 miliónů euro.