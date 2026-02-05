Spadl vám mobil či sluchátka do sněhu? Jak ho zachránit a kdy už je pozdě
Pád elektroniky do vody nebo sněhu patří k těm situacím, které se stanou rychle a bez varování. V kapse bundy, na lavičce, u auta nebo při zimním sportu. Právě proto má smysl vědět dopředu, jak se chovat. Ne proto, aby se zázračně opravilo vše, ale aby se zbytečně nezhoršila situace, která ještě může dobře dopadnout.
První minuty rozhodují víc než značka
Jakmile zařízení skončí ve sněhu nebo ve vodě, jde o čas. Voda sama o sobě není okamžitý zabiják, problém je elektřina a následná koroze. Proto je zásadní zařízení okamžitě vypnout. Pokud je už vypnuté, nesnažit se ho oživovat ze zvědavosti. Jedno krátké zapnutí může způsobit zkrat, který by jinak vůbec nenastal.
Sundejte pouzdro, obal, kryt. U mobilu vytáhněte SIM šuplík, u sluchátek oddělte špunty od nabíjecí krabičky. U tabletu, pokud má klávesnici nebo kryt, dejte všechno stranou. Sníh setřete jemně, ideálně suchým hadříkem nebo rukávem. Netlačte, nemačkejte, nezasahujte do konektorů špejlí ani papírem. To jen zatlačí vlhkost hlouběji.
Voda by měla z přístroje vytéct sama. Položte ho tak, aby konektory směřovaly dolů. Žádné prudké třepání, žádné foukání pusou. Dech obsahuje vlhkost a teplo, které situaci nezlepší. Pokud máte stlačený vzduch určený pro elektroniku, může pomoci velmi opatrně a z dálky. Není to nutnost, ale ani chyba.
Nejčastější instinkt je zahřát. Radiátor, fén, topení v autě. Právě tohle bývá definitivní konec. Rychlé teplo způsobí kondenzaci uvnitř zařízení. Vlhkost se srazí na místech, kam by se jinak nedostala. Navíc se mohou poškodit těsnění, lepidla i plastové části. Správná cesta je klid, pokojová teplota a čas.
Sušení bez kouzel a internetových mýtů
Rýže je rada, která se předává roky. Ve skutečnosti má jen omezený účinek. Neublíží, ale ani nezachrání zařízení, které by jinak nepřežilo. Pokud ji použijete, berte ji spíše jako psychologickou podporu. Mnohem lepší je suché prostředí, proudění vzduchu a trpělivost.
Ideální jsou pohlcovače vlhkosti, například silikagel. Pokud je nemáte, postačí suchá místnost. Zařízení položte na savý hadřík, občas ho otočte. U sluchátek počítejte s alespoň 24 hodinami, u mobilu spíš s 48 hodinami. Tablet, který má větší objem a víc vnitřního prostoru, klidně i déle.
Nabíjení během sušení je špatný nápad. I když máte pocit, že už je všechno suché, vlhkost může zůstat uvnitř. Připojení kabelu znamená opět přítomnost napětí a riziko zkratu. Trpělivost je v tomhle případě levnější než servis.
Zdroj: Shutterstock
IP certifikace a realita běžného používání
Označení IP působí uklidňujícím dojmem, ale má své limity. IP67 nebo IP68 znamená odolnost proti ponoření do vody v laboratorních podmínkách. Čistá voda, přesně daná hloubka, omezený čas. Neznamená to ochranu proti slané vodě, blátu, potu plnému minerálů ani proti tlaku.
Navíc těsnění stárnou. Mobil, který má dva roky, už nemusí mít stejnou odolnost jako nový kus. Stačí mikrotrhlina, pád na roh nebo opotřebený konektor. Sluchátka s IPX4 zvládnou déšť a pot, ale louže je jiná liga. Nabíjecí krabičky bývají často bez ochrany nebo s výrazně nižší.
Certifikace IP tedy neznamená, že se nic nemusí řešit. Znamená jen větší šanci, že zařízení přežije, pokud se zachováte rozumně.
Sníh, voda a rozdíl mezi minus jednou a minus pětadvaceti
Pád do sněhu není automaticky bezpečnější než pád do vody. Sníh taje, mění se ve vodu a dostává se tam, kam nemá. Rozdíl je v teplotě. Při mírném mrazu kolem minus jednoho stupně voda zůstává tekutá. Riziko zkratu je vysoké, ale materiály netrpí extrémním namáháním.
Při silném mrazu kolem minus dvaceti a níž voda rychle zamrzá. To může krátkodobě snížit riziko okamžitého zkratu, protože led nevede elektřinu jako kapalina. Zároveň ale vzniká jiné riziko. Led se rozpíná a může mechanicky poškodit jemné spoje, těsnění i displej. Nejcitlivější je baterie. Lithium-iontové články mráz nesnášejí dobře a prudká změna teploty jim škodí.
Pokud zařízení vytáhnete ze sněhu v silném mrazu, nikdy ho hned nezapínejte ani nenabíjejte. Nechte ho pomalu ohřát na pokojovou teplotu, stále vypnuté. Teprve potom řešte sušení. Náhlý přechod z minus dvaceti do tepla je pro elektroniku často horší než samotná voda.
Kdy má smysl servis a kdy už neexperimentovat
Pokud zařízení po vyschnutí funguje normálně, neznamená to, že je vyhráno. Koroze se může projevit až po dnech nebo týdnech. Problémy se zvukem, výpadky signálu, rychlé vybíjení baterie nebo zahřívání jsou varovné signály. V takovém případě má smysl zařízení vypnout a nechat zkontrolovat.
U dražších mobilů a tabletů se vyplatí odborné vyčištění. Servis dokáže rozebrat zařízení, odstranit zbytky vlhkosti a předejít postupné korozi. U levnějších sluchátek nebo starších zařízení je někdy racionálnější přijmout ztrátu než riskovat další poškození.
Elektronika dnes vydrží hodně, ale není nesmrtelná. Rozhoduje kombinace rozumu, času a pochopení fyziky. Když víte, co nedělat a proč, máte výrazně větší šanci, že pád do sněhu nebo vody skončí jen nepříjemnou vzpomínkou a ne drahou opravou.