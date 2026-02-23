CDR.cz - Vybráno z IT

Toy Story 5 není pouze nostalgie. Je to reálný odraz dnešní technologické doby

Pondělí, 23 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Psychologie, Novinky, Film

Zdroj: Shutterstock

První trailer na Toy Story 5 naznačuje, že Pixar tentokrát míří přímo na realitu dnešních rodin. Woody a Buzz sledují, jak Bonnie tráví víc času u obrazovky než s hračkami. Série tak znovu reaguje na dobu, ve které vzniká.
První díl Toy Story, který vyšel v roce 1995, způsobil takřka revoluci. Studio Pixar tehdy ukázal první plně počítačově animovaný celovečerní film a zároveň vyprávěl jednoduchý, ale silný dětský příběh o žárlivosti a přátelství. Druhý díl rozšířil svět hraček a třetí film zasáhl generaci, která s Andym vyrostla a musela se s ním rozloučit. V zatím posledním čtvtém díle se pak celá etapa uzavřela, ale znovu se naskýtá nová s Bonnie v hlavní roli.

Právě Bonnie je teď znovu v centru dění. Jenže její pokoj už nepůsobí stejně jako kdysi ten Andyho. V prvním traileru Toy Story 5 je cítit úplně jiná atmosféra. Méně běhání po koberci, méně hlasité fantazie. Bonnie tráví čas s tabletem a hračky zůstávají stranou. Ne proto, že by je neměla ráda, ale protože svět kolem ní nabízí víc podnětů než dřív.

Woody a Buzz se tak znovu ocitají v situaci, kdy přemýšlejí o svém místě. Tentokrát však nejde o stěhování ani o nový domov. Jde o změnu způsobu, jak si děti hrají. Technologie není zobrazená jako padouch s jasným plánem. Je to tichá konkurence, která přitahuje pozornost přirozeně a bez námahy.

Série, která vždy reagovala na dobu

Toy Story nikdy nebyla jen barevná podívaná pro děti. Každý díl nesl hlubší téma, které zasáhlo i dospělé. Strach z odložení, pocit, že někdo jiný zaujme vaše místo, loučení a hledání smyslu. Pátý díl podle prvních záběrů pokračuje v této linii.

Do rolí se vracejí Tom Hanks jako Woody a Tim Allen jako Buzz Rakeťák, což potvrzuje, že Pixar nechce jen experimentovat, ale držet kontinuitu. Jejich hlasy dodávají postavám váhu a emoce, které sérii vždy odlišovaly od běžných animáků.

Z traileru zatím nelze zcela přesně vyčíst celý příběh, ale jistý směr je poměrně zřetelný. Toy Story 5 se dívá na současné dětství bez nějakého přehnaného moralizování. Je to položená filozofická otázka, zda naše děti ještě vůbec zajímají nové hračky, nebo si vystačí s displejem a interaktivními předměty.

Lukáš "Francesco" Čihák

