Společnost Facebook nyní čerpá 100 % energie z obnovitelných zdrojů

Zdroj (Pixabay.com)

V současné době je velice moderní zabývat se ekologií. Velké technologické společnosti se předhánějí v tom, která zanechá menší uhlíkovou stopu a jaká vydá odvážnější závazek. Výjimkou není ani Facebook, který chtěl své centrum napájen výhradně a pouze z obnovitelné energie.

Podle posledních zpráv se to největší sociální síti na světě povedlo. Nyní si Facebook stanovil nový závazek. Chce produkovat absolutně nulové emise v celém svém dodavatelské řetězci včetně všech svých obchodních aktivit a cest zaměstnanců, a to do roku 2030.

Zdroj (Pixabay.com)

Závasek se datuje až k Pařížské klimatické konference, kde se 143 zemí zavázalo udržet nárůst globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Na základě toho utratily velké společnosti typu Google, Microsoft, Apple a Amazon miliardy dolarů za nákup technologií umožňujících čerpání obnovitelné energie pro svůj provoz.

Konkrétně společnost Facebook již utratila 8 miliard dolarů za svůj projekt zelená energie, který zahrnuje nákup 63 větrných a solárních elektráren. Tyto elektrárny produkují Facebooku 6GW. I když to na jednu stranu znamená náklady pro Facebook, na druhou stranu z toho bude společnost mít více než jen nízké emise. Stává se totiž energeticky nezávislou, čímž ušetří nemalé náklady. Do budoucna se jí tak její investice vrátí.