Steam rozdává hru zdarma, která potěší hráče RPG her

Až do 13.4. do 19:00 máte možnost si do své Steam knihovny zdarma přidat korejskou MMORPG hru Black Desert Online.

Hra vyšla v roce 2015 a vydali ji korejští herní vývojáři ze studia Pearl Abyss. Děj hry je situován do fantasy prostředí a točí se kolem konfliktu mezi dvěma soupeřícími zeměmi, kterými jsou republika Calpheon a království Valencie. Republika Calpheon je velmi materialisticky zaměřená, kdežto království Valencie je pravým opakem a je velmi spirituální. Hra sází na sandboxovou zábavu a můžete se věnovat různým činnostem, jako je plnění úkolů pro NPC postavy, rybaření, farmaření, sekání dřeva, rýžování zlata nebo např. věnování se PvP soubojům (hráč proti hráčovi) nebo dobývání hradů.

Ve hře můžete hrát za množství různých tříd postav. Jmenuje např. klasicky známé jako je válečník, lučištník, čaroděj, čarodějnice, hraničář, berserker nebo ninja. A dále pro nás Evropany exotické třídy jako je např. lahn (postava těžící ze své mobility a zaměřující se na rychlé útoky), kunoichi (zaměřuje se na meč, nindžucu, kouřové granáty a rychlé útoky), maehwa (rychlá a přesná komba s čepelí, orientální bojové umění a luk), musa (zuřiví orientální válečníci s čepelí zaměřující se na vytvoření maximální zkázy na bitevním poli) nebo tamer (bojují s pomocí zvířete, od kterého si mohou vypůjčit i jeho spirituální sílu).

V Black Desert Online můžete doslova utopit desítky, ne-li stovky hodin času a na Steamu se běžně prodává za necelých 10 euro. Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 73. Od hráčů pak uživatelské score 6,8.

Hru Black Desert Online si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.