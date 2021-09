Steam rozdává hry zdarma, nepropásněte tento týden šanci

Až do 23.9. přesně do 19:00 máte možnost si přidat do své knihovny na Steamu zdarma hry Titan Quest Anniversary Edition a Jagged Alliance 1: Gold Edition. Za hrou Titan Quest Anniversary Edition stojí vývojáři ze studií Iron Lore Entertainment a THQ Nordic, vydavatelem je pak THQ Nordic. Původní hra Titan Quest vyšla v roce 2006 a postupně k ní byly vydávány datadisky. Jedná se o datadisk Immortal Throne (2007), Ragnarök (2017) a Atlantis (2019). V Anniversary edici, kterou teď Steam nabízí, zdarma získáte základní hru, plus datadisk Immortal Throne.

Titan Quest je diablovkou, tedy lépe řečeno akční RPG hrou, ve které postupně procestujete antické Řecko, Egypt a hedvábnou stezku. Konec vaší výpravy je v Číně. Během průchodu hrou plníte kvanta hlavních a vedlejších úkolů, zabíjíte přehršel monster a občas se vám postaví do cesty nějaký ten boss. V základní hře můžete dosáhnout až 65. úrovně pro vaší postavu.

V datadisku Immortal Throne procestujete Hádovu říši (podsvětí), v dalším datadisku Ragnarök pak zeměmi seveřanů a asgardských bohů a nakonec se v posledním datadisku podíváte i do bájné Atlantidy. Datadisk Ragnarök se dá v současnosti na Steamu sehnat za 4,99 eur a Atlantis za 4,94 eur. Na metacritic si hra Titan Quest Anniversary Edition vysloužila od hráčů souhrnné hodnocení 8,1.

Druhou hrou je taktická strategie Jagged Alliance 1: Gold Edition od vývojářů ze studií Sir-Tech a Madlab Software. Vydavatelem je opět THQ Nordic. Zlatá edice této hry v sobě sdružuje základní hru Jagged Alliance z roku 1994 a pokračování Deadly Games z roku 1995 (vypadá na první pohled stejně, takže se jeví spíše jako samostatně spustitelný datadisk).

V Jagged Alliance se ujímáte velení nad žoldáky, jejichž úkolem je osvobodit jeden celkem rozsáhlý ostrov (obsahuje celkem 60 sektorů!) ze spárů jednoho krutého diktátora a jeho poskoků. Místní stromy na ostrově totiž obsahují unikátní léčivou látku, ze které se vyrábí špičková léčiva, takže ostrov má cennou hodnotu pro farmaceutický průmysl. Ve hře plníte rozličné úkoly.

V Deadly Games vás pak čeká další várka úkolů, přičemž si už nevybíráte který sektor na mapě dále obsadíte, ale jedete v kampani misi za misí. Celkem vás čeká 34 misí. Hru Titan Quest Anniversary Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Jagged Alliance 1: Gold Edition pak na tomto odkazu.