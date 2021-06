Suchoj vyvíjí další stíhačku 5. generace. Má být ruskou F-35

Společnost Suchoj zřejmě vyvíjí nový jednomotorový stíhací letoun, který by v ruském letectvu doplnil těžší a větší dvoumotorové stíhací letouny Su-57. Nová stíhačka má vážit méně než 18 tun, bude dosahovat maximální rychlosti kolem Mach 2 a její poměr tahu ke hmotnosti bude větší než 1. Půjde o lehký a obratný stíhací letoun vybavený vektorováním tahu, supermanévrovatelností a technologií stealth. Nový letoun může pilotovat buď pilot v kokpitu nebo může být letoun řízen na dálku.

zachycena část modelu jednomotorové varianty nové stealth stíhačky od společnosti Suchoj

Nová stíhačka má využívat stejný motor Izdelie 30 jako Su-57 a využije i některé další součástky a technologie použité v těžší dvoumotorové verzi Su-57. Nová stíhačka tak má zaplnit mezeru v ruském stíhacím letectvu. Tak jako mají Spojené státy dvoumotorové F-22 a jednomotorové F-35, tak i Rusko by provozovalo analogicky dvoumotorové Su-57 a jednomotorové Su-??.

Obě dvě ruské letecké konstrukční kanceláře Suchoj a Mikojan-Gurevič (Mig) soustředily po skončení studené války své omezené zdroje převážně na vývoj dvoumotorových stíhaček. Společnost Mig má stále vyvíjet nástupce přepadové stíhačky Mig-31. Tím se má stát Mig-41, který určitě bude taktéž dvoumotorovým stíhacím letounem.

Nová nyní jednomotorová stíhačka od Suchoje by se mohla dobře prodávat i v zahraničí. Za předpokladu, že to bude ruský ekvivalent F-35, který bude stát méně než F-35 a bude i levnější na provoz. Zatím jde ale jenom o koncepci a žádné prototypy nové stíhačky nebyly objednány ruským letectvem. Zdá se, že jde o vlastní projekt Suchoje, který by tento letoun rád nabídl ruskému letectvu nebo s ním prorazil v zahraničí. Pokud se ruská armáda nakonec rozhodne pro jednomotorové stealth Suchoje, respektive lehčí varianty Su-57, tak nelze očekávat zařazování těchto letounů do ruského letectva dříve, než ve 30. letech tohoto století.