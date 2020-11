Tahové Worms odtáhlo: Worms Rumble přichází (do otevřené bety do konce víkendu)

První Worms vyšly v roce 1995. V proběhlých 25 letech stihli vývojáři z Team17 ve více jak 20 titulech (přiznáme, ztratili jsme počet) původní podobu červíků, vytvořit šílený arzenál zbraní, přesunout se z 2D do 3D, zahrát si golf, vyletět do vesmíru, zabrousit do RTS žánru – změna sérii opravdu není cizí.

Přesto zvláštně působí nejnovější přídavek do série Worms Rumble, který opouští jedinou neměnnou, tahový souboj. V tomto vydání se všichni červíci plazí, skákají, létají, explodují společně. Je to nezvyk.

Ale je to zábava. Před sepsáním zprávy jsme si odehráli půlhodinky v otevřené betě, která bude probíhat až do pondělí 9. října, a příjemně se bavili. Různorodými arénami a hektickým soubojem lehce připomíná The Showdown Effect (jež nedostalo nikdy příležitost zazářit) a i když pečlivé vyměřování síly a úhlu raketometu je pryč, chybí jen málo.

Worms Rumble nabízí deathmatch nebo battle royale hraní s hráči na konzolích (prozatím jen PS4 a PS5) a vyjde 1. prosince 2020 za cirka 400,- Kč.