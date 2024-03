Tajemství vesmíru: Vědci zachytili pozůstatky po supernově Vela

Vesmír je úžasné místo, i když nikdo vlastně neví, zda je složený z temné hmoty nebo z prázdna a dokonce ani nikdo nezná jeho přesné hranice. Právě pro jeho tajemnost přitahuje řadu vědců a fyziků, kteří chtějí odhalit jeho tajemství. A jedno z těchto tajemství ukrývají pozůstatky po hvězdě, která explodovala již před 11 000 lety.

Jedná se o hvězdu „Vela Supernova Remnant“. V současné době po hvězdě zůstal jen oblak vířících plynů expandující dál do vesmíru. Pozůstatek po této hvězdě je však obrovský, protože tyto plyny se dále rozpínají do vesmíru. Jen pro představu zabírá gigantická struktura po supernově Vela oblast asi 100 světelných let a na noční obloze dosahuje velikosti asi 20 násobku průměru úplňku.

Zdroj: Shutterstock

Tato obrovská oblast je od nás vzdálena přibližně 800 světelných let. Proto je zapotřebí využít té nejmodernější techniky, aby bylo možné zachytit i menší detaily. Prostředkem pro snímání Vely se stal v tomto konkrétním případě fotoaparát Dark Energy Camery, který má objektiv o metrovém průměru. Na pořízených snímcích je pak dokonce patrná i rázová vlna, která vznikla v důsledku výbuchu před tisíci lety.

Když totiž dochází k výbuchu supernovy, zhroutí se hvězda sama do sebe a obrovským tlakem dojde k vytvoření nových prvků, jako je uhlík nebo železo. To se pak může stát počátkem nových vesmírných těles. Někdy také může vzniknout po výbuchu černá díra, což je gravitačně velice silné místo, které je člověkem téměř neprobádané. Pouze Albert Einstein o něm teoreticky uvažoval. Teprve nedávno se podařilo vůbec prokázat přítomnost a existence těchto zvláštních a tajuplných objektů.