Tesla obsadila pozici nejhodnotnější automobilky na světě, překonala Toyotu

Zdroj: BusinessInsider

Dlouhou dobu si post nejhodnotnější automobilky světa držela japonská Toyota. Nyní ji však předběhl americký výrobce elektromobilů Tesla. Po čtvrtečním obchodování se akcie Tesly vyhouply o pět procent na hodnotu 1133 dolarů (v přepočtu 26 800 Kč).

Tímto vzestupem hodnoty akcií stoupla tržní kapitalizace společnosti na 209,47 miliard dolarů, čímž překonala Tesla tržní hodnotu Toyoty o zhruba šest miliard dolarů. Současná hodnota Tesly je přitom asi trojnásobná oproti hodnotě automobilek jako General Motors či Ford Motor. Tato skutečnost možná trochu i odpovídá současnému světovému trendu ve vývoji ekologických elektromobilů.

Tesla became the world’s most valuable automaker today, after the EV company’s market capitalization surpassed Toyota’s for the first time on record. https://t.co/vRtDSzxrtz