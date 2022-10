Tesla představila humanoidního robota Optima s vlastním „mozkem“

Zdroj: Shutterstock

Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, představil na akci „AI Day“ první prototyp humanoidního robota s názvem Optimus. Tento robot měl velkolepý příchod, protože se vynořil zpoza závěsu a v rytmu techna přitančil na pódium. Jeho kroky však byly poněkud nejisté a i Elon Musk přiznal, že to bylo poprvé, kdy robot kráčel bez jištění.

Vzápětí několik zaměstnanců přivezlo na pódium další model Optima, který byl o něco více humanoidní, ale který nebyl schopen stát sám na nohou. Na prezentaci nechybělo samozřejmě ani video, kde Optimus představoval zvedání a přemisťování břemene či zalévání květin.

Své plány o tom, že chce Elon Musk postavit vlastního humanoidního robota, nastínil teprve na konce loňského léta. Musk potvrdil, že současná verze robota Optima vznikla zhruba za šest měsíců, což je obdivuhodné. Hlavním cílem Tesly v souvislosti s humanoidním robotem Optimem je velkoobjemová výroba.

Musk uvažuje i o milionech prodaných kusů, čehož chce docílit díky nízké ceně, která by se měla pohybovat okolo 500 000 Kč. Podle doposud známých údajů by se měl Optimus lišit od konkurence třeba ze strany Boston Dynamics tím, že by měl mít „mozek“. Jinými slovy by měl být natolik autonomní, že by měl být schopen pracovat zcela přirozeně bez nutnosti každý úkol bedlivě a zdlouhavě programovat.