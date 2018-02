Tesla Roadster odjel na Mars. Odchýlil se z trasy a míří do pásu asteroidů

O Elonu Muskovi, miliardáři, je známo, že on své sny zkrátka převádí na realitu. Některé z jeho snů se zdají být naprosté sci-fi a přesto lze je uskutečnit. Podobně se stalo i tento týden v úterý, kdy byl vypuštěn do vesmíru rudý elektromobil značky Tesla za opakujícího se přehrávání písničky Davida Bowieho s názvem Life on Mars. Stalo se tak na Floridě v Kennedyho vesmírném středisku v 20:45 GMT.

Již se startem byly komplikace povětrnostního charakteru. Plánovaný start musel kvůli větru být odložen o tři hodiny. To nikomu nepřidalo optimismu. Každý totiž věděl, o jak rizikový start se jedná. Sám ředitel společnosti SpaceX označil možnost úspěšného startu jako velice nejistý s šancí na úspěch zhruba padesát na padesát

Většina zúčastněných doufala, že raketa vzlétne nebo alespoň neexploduje. Exploze by měla sílu zhruba 120 tun TNT, a tím pádem by z rakety nezbylo vůbec nic a zároveň by poškodila i okolní zařízení.

Pro transport onoho vozidla na oběžnou dráhu využil Musk super raketu Falcon Heavy. Tato raketa je výjimečná tím, že vynaložila dvojnásobnou energii pro odpálení a start než využila třeba NASA pro svůj program Saturn V.

Dle animace a výpočtů by měla raketa při startu zapálit své tři zážehové motory. Centrální část by se měla následně oddělit a přistát na speciální plošině s názvem „Of course I Still Love You“.

Raketa zatím dál postupuje v plnění své mise. Na horním dílu rakety se zatím oddělil ochranný obal nosného kužele a tím se odhalil nádherný Tesla Roadster s figurínou řidiče, který dostal od Muska jméno Starman. Musk slibil lidem až „epické pohledy“ na Tesla Roadster z kamer umístěných na automobilu, viz video.

Po zapálení posledního stupně rakety se však Roadster Tesla ocitl na jiné heliocentrické orbitě. Podle původních plánů se vůz neměl dostat na vzdálenější dráhu, než po jaké obíhá kolem Slunce planeta Mars. Ukázalo se ale, že auto zamířilo až do pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. (zdroj: ČTK)

Podle původních plánů mělo auto dorazit na Mars zhruba za šest měsíců. Muselo při tom překonat vzdálenost více jak 200 milionů mil. Z tohohle pohledu se jedná o nejrychlejší elektromobil (i automobil) na světě, bereme-li měření rychlosti jako pohyb vůči Zemi. Rychlost, kterou se pohybuje vesmírem, je totiž přes 46 000 mph.

Falcon Heavy se skládá ze tří raket od společnosti Falcon 9, každá s motorem super-rocket 27 Merlin. To znamená, že by měla být schopna vygenerovat výkon tahu téměř 23 000 kilonewtonů, což je zhruba dvojnásobná hodnota současné nejvýkonnější rakety světa, Delta IV Heavy provozované United Launch Alliance. Z toho vyplývá, že by tato raketa dokázala vyzdvihnout do vesmíru náklad o hmotnosti zhruba pěti londýnských autobusů o váze 64 tun.

Pokud bude tato mise úspěšná, znamená to přelom hned v několika průmyslových oblastech. Amerika by mohla využít této technologie pro transport nových větších satelitů do vesmíru. I Musk má v plánu vypustit na oběžnou dráhu několik satelitů, aby zpřístupnil širokopásmový internet rozvojovým zemím.

O tuto technologii by mohla v budoucnu mít zájem i NASA, která by díky tomu měla možnost pracovat s daleko většími a dokonalejšími roboty, a to jak na Marsu tak i jiných planetách. NASA si samozřejmě vyrábí svoji super raketu, ale raketa od Muska je daleko levnější.

Rozdíl v ceně je dramatický, protože cena jednoho letu jejich vyvíjené super rakety je £715M, zatímco Falcon Heavy přijde na „pouhých“ £64M za jeden let.