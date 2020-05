Tom Cruise chce ve spolupráci s NASA a SpaceX natočit první film ve vesmíru

Zdroj: Tech Crunch

Tom Cruise je po celém světě známý nejen jako herec, hollywoodská hvězda, ale také tím, že se nenechává zastupovat kaskadérem při nebezpečných scénách, včetně těch z Mission: Impossible. V této sérii jsme ho mohli vidět šplhat v Dubaji po mrakodrapu, zavěšeného na vzlétajícím letadle či skákat mezi baráky. Ve velice populárním filmu Top Gun se dokonce proletěl i stíhačkou. Podle některých má silně omezený pud sebezáchovy.

Zdroj: Pixabay

Nyní si Tom Cruise usmyslel, že chce svůj další film natáčet ne v ateliérech, ale přímo ve vesmíru. Údajně by se mělo jednat o celovečerní film, na jehož vývoji již nyní Tom Cruise jedná s NASA a Elonem Muskem. Pokud tento celovečerní film bude skutečně natočen, bude se jednat o první film v historii, který by byl natáčen ve vesmíru.

Vzhledem k nezvyklému prostředí bude zapotřebí dopravit do vesmíru veškerou techniku a tím pádem se celá produkce značně prodraží. Jediné, co je prozatím jisté, že to nebude žádné z dalších pokračování série Mission: Impossible, ba naopak se tohoto projektu ještě naujalo ani žádné studio.