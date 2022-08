Uber ukáže řidičům výdělek před potvrzením cesty, slibuje si méně rušených jízd

Zdroj: Shutterstock

Uber je americká společnost založená již v roce 2009, která si získala za dobu své existence velkou popularitu po celém světě. Specializuje se na přepravu jídel z restaurací a stravovacích zařízení ke konzumentům. V praxi si konzument objedná přes mobilní aplikaci jídlo s tím, že tato objednávka se objeví i řidičům, kteří do této sítě jsou zapojeny a kteří využívají vlastní vozy.

Právě na této aplikaci se snaží vývojáři Uberu neustále pracovat a nyní přišli s novinkou, díky které by řidiči měli ještě před akceptováním objednávky vidět přesně, kolik si touto cestou vydělají. Vyplývá to z pátečního oznámení společnosti. Tato novinka by měla být snahou společnosti být více flexibilní.

Zdroj: Shutterstock

Pro řidiče i konzumenty to znamená, že by v budoucnosti mohlo být méně zrušených cest. V minulosti totiž řidiči mnohdy dodatečně zrušili plánovanou cestu, protože si uvědomili, že tato cesta se jim vůbec nevyplatí. Potencionální výdělek z dané cesty, který se bude řidičům zobrazovat, je závislý hned na několika faktorech, jako je základní sazba jízdného, odhadovaná délka cesty, časová náročnost cesty, vzdálenost k vyzvednutí, atp.

S výší ceny může ještě zahýbat neočekávaný provoz či změna trasy. Sám Uber ale varuje, že nový systém může způsobit, že cesty do oblastí, kde je vysoká poptávka a snadná dostupnost budou méně rentabilní. V budoucích měsících by nový systém měl být nasazen nejdříve v USA, ale do budoucna se počítá s rozšířením i do ostatních států.