Umělá inteligence Bard od Google bude brzy na každém Androidu, na Pixelech už je

Google poměrně rychle po vydání chatbota ChatGPT od společnosti OpenAI uveřejnil svou vlastní alternativu v podobě Google Bard. Podle nejnovějších zpráv by měli vývojáři z Googlu v současné době pracovat na widgetu na domovskou obrazovku pro zařízení s operačním systémem Android.

Ze zprávy, která se objevila na serveru 9to5Google bohužel o moc více informací získat nelze. Nevíme tak, jaký bude přesný účel Barda či jakou bude mít podobu. Celkem pravděpodobné ale je, že tento widget Bard bude po nějakou dobu exkluzivní pouze pro telefony Pixel, které pocházejí také od Googlu.

Zdroj: Shuttestock

Uživatelé, kteří by si chtěli Barda vyzkoušet se musejí registrovat do čekací listiny. To by nemuseli platit pro uživatele mobilních zařízení značky Pixel. Více informací o Bardu budeme schopni poskytnout až po výroční konferenci I/O, kde se očekává představení novinek i plánů do budoucna.

Někteří uživatelé již dnes mají možnost vyzkoušet si Barda na Androidu pomocí svého prohlížeče. V praxi se ale nedá prozatím tato technologie srovnávat s integrací GPT-4 do Microsoft Edge a Bing. Google se ale pravděpodobně pokusí vydat cestou jednoduchosti a inutitivního ovládání. Důkazem toho je i nový widget, který s největší pravděpodobností umožní chatování s Bardem jediným kliknutím.