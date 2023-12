Umělá inteligence od Google s názvem Gemini již překonala Chat GPT-4

Poté, co byla veřejnosti představena generativní umělá inteligence od OpenAI v podobě ChatGPT se rázem vyrojili technologičtí giganti se svými alternativami. Ty ale nebyly tak propracované a vývojáři museli pracovat na plný výkon, aby ChatGPT dohnali ba dokonce přeběhli v konkurenčním boji.

Nyní to vypadá, že prvním úctyhodným rivalem pro GPT-4 od OpenAI se stane společnost Google, která představila sviji umělou inteligence Gemini, a to hned ve třech modelech. Nejpokročilejší model je Gemini Ultra, ale ten prozatím není veřejnosti dostupný. Měl by být ale schopen řešit i velice složité úkoly.

Zdroj: Shutterstock

Google podrobil Gemini testu MMLU (Massive Multitask Language Understanding), cože je jedna z oblíbených metod testování znalostí a dotazování. Tento test pokrývá 57 předmětů, a to včetně matematiky, fyziky, dějin, právy či medicíny. Gemini dosáhlo 90 % úspěšnosti, zatímco GPT-4 mělo dosáhnout jen 86,4 %.

V praxi by se tak dalo říci, že Gemini již výkonem překonal GPT-4 od OpenAI. Jen pro srovnání se uvádí, že lidští odborníci mají úspěšnost na úrovni 89,8 %. Podle vývojářů Googlu je jednou z největších výhod Gemini to, že je již od počátku navržen jako multimodální systém, který umí pracovat s několika typy dat, jako je zvuk, text, kód či video. To prý umožní lepší porozumění dat na vstupu. Na druhou stranu se musí uznat, že OpenAI má výhodu v tom, že ji lidé zkrátka znají a v mnoha případech jsou zvyklí ji využívat.