Umělá inteligence vytvořila mód do Skyrimu. Dopsala a nadabovala hlavní postavu

Fanoušek hry Skyrim a nyní už i modder Mathiew May na komunitní platformě Nexus Mods vydal modifikaci, která osloví všechny další fanoušky užívající si interakci rozhovorů ve hře s NPC postavami. O co jde? Tento mod přidává do Skyrim Special Edition více než 7 000 vět, které s hlasovým výstupem vytvořila umělá inteligence ze sebraných a dostupných dat o herním příběhu. Tato možnost tak nabízí intenzivnější ponoření do hry Skyrim.

Mod zatím obsahuje dva hlasové balíčky, ve kterém jsou ženský a mužský hlas ale tvůrce ujišťuje, že modifikace je vysoce univerzální a že přidání dalších řádků dialogů a hlasových výstupů bude snadné. Rovnou i na svém youtubovém kanálu zveřejnil malou ukázku s ženským hlasovým balíčkem. A na to, že jde o ranou verzi to zní velmi dobře.

Modifikace využívá technologii generativních neuronových sítí k vytvoření dialogů. Výsledkem je kupodivu neuvěřitelně realistický hlasový výstup, který je v souladu s ostatními dialogy ve hře a nijak nerozbíjí osobnost postavy.

Tato modifikace je jen jedním z mnoha příkladů toho, jak fanoušci mohou pomocí technologií, jako je umělá inteligence, vytvářet nový obsah pro své oblíbené hry. A s rostoucí dostupností a pokrokem v oblasti umělé inteligence se můžeme těšit na ještě více inovativních modifikací v budoucnu.

Skyrim je patří k těm hrám, které jsou vysoce populární a navzdory tomu, že tato hra byla vydána před mnoha lety, konkrétně původní datum 11.11.2011, stále má silnou základnu fanoušků. A právě tito fanoušci vytvářejí neuvěřitelné množství modifikací, které hru rozšiřují o nový obsah, jako jsou například realistické textury, více atmosférické počasí, realističtější modely, efekty, odrazy, osvětlení a tak dále. Nechybí i naprosto ulítlé modifikace a některé můžeme pochválit za originalitu. Často se pak stává, že hráč má na svém PC společně se hrou Skyrim nainstalováno stovky různých modifikací, které logicky zabírají hardwarové prostředky.