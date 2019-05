Upozornění z Androidu budou chodit i na Windows 10, ale pouze pro někoho

Společnost Microsoft tento týden zpřístupní novou funkci v aplikaci Your Phone, která dokáže zrcadlit váš Android. Prozatím budou podporovány pouze čtyři modely Samsungu.

Windows 10 bude zrcadlit aplikace pro Android. Ale prozatím to má háček

Windows 10 bude zrcadlit aplikace pro Android. Ale prozatím to má háček lukas-cihak 03/14/2019 11:00:00 Společnost Microsoft tento týden zpřístupní novou funkci v aplikaci Your Phone, která dokáže zrcadlit váš Android. Prozatím budou podporovány pouze čtyři modely Samsungu. https://cdr.cz/sites/default/files/myphone1.jpg

