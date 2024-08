Vaše BMW pomáhají sestavit humanoidní roboti

Nová éra dvounohých robotů

Zatímco většina průmyslových robotů má podobu velkých víceosých ramen, která se specializují na sváření, lepení nebo manipulaci s těžkými díly, BMW se rozhodlo otestovat zcela nový typ robotů. Robot Figure 02 je dvouramenný a dvounohý humanoidní robot, který je schopen vykonávat úkoly s vysokou přesností a obratností. Tento robot má ruce s šestnácti stupni volnosti a je navržen tak, aby měl lidskou sílu, což mu umožňuje vykonávat širokou škálu úkolů, které by byly pro tradiční roboty obtížné.

Integrace do výrobního procesu

BMW mělo za cíl zjistit, jak lze humanoidní roboty integrovat do svého výrobního procesu. To zahrnovalo nejen technické aspekty, jako je komunikace robota se softwarem výrobní linky, ale také interakci s lidskými pracovníky. Testování se zaměřilo na to, jaké požadavky bude nutné splnit, aby roboti mohli být úspěšně začleněni do mixu lidských a robotických pracovníků.

Jedním z úkolů, které robot Figure 02 vykonával, bylo vkládání plechových dílů do přípravků během procesu výroby podvozku. Tento úkol vyžaduje zvláštní obratnost a pro člověka je ergonomicky nepohodlný a únavný. Díky své konstrukci a schopnostem byl Figure 02 schopen tento úkol vykonávat efektivně a přesně, čímž ulehčil práci lidským operátorům.

Zdroj: Shutterstock

Výhody a budoucí aplikace

Testování ve Spartanburgu ukázalo, že humanoidní roboty mohou výrazně přispět k efektivitě a ergonomii výrobního procesu. Přestože testovací fáze byla úspěšná, BMW zatím nezavedlo přesný harmonogram pro přidání humanoidních robotů do svých výrobních linek. Milan Nedeljković, člen představenstva BMW odpovědný za výrobu, uvedl: „Vývoj v oblasti robotiky je velmi slibný. S počátečním testovacím provozem nyní určujeme možné aplikace pro humanoidní roboty ve výrobě. Chceme tuto technologii doprovázet od vývoje až po industrializaci.“

Historie robotů v automobilovém průmyslu sahá až do 60. let minulého století, kdy byly poprvé použity na výrobní lince General Motors. Tyto rané roboty se specializovaly na opakující se úkoly, jako je sváření, které vyžadují přesnost a konzistenci, kterou lidský pracovník nemůže dlouhodobě dosáhnout. Postupem času se robotické technologie zdokonalily a rozšířily své možnosti. Dnešní roboty jsou schopny manipulovat s těžkými díly, vykonávat složité montážní operace a spolupracovat s lidmi na výrobní lince.

Výzvy a příležitosti

Integrace humanoidních robotů do výrobního procesu přináší řadu výzev i příležitostí. Jednou z hlavních výzev je zajistit bezpečnost a efektivitu spolupráce mezi lidmi a roboty. Humanoidní roboti musí být navrženi tak, aby mohli bezpečně pracovat v blízkosti lidí a aby jejich činnost byla předvídatelná a spolehlivá.

Na druhé straně, příležitosti, které humanoidní roboti nabízejí, jsou obrovské. Mohou převzít náročné a opakující se úkoly, čímž uvolní lidské pracovníky pro kreativnější a strategičtější činnosti. Mohou také zvýšit efektivitu a přesnost výrobního procesu, což vede k vyšší kvalitě finálních produktů.

Budoucnost robotiky v automobilovém průmyslu vypadá velmi slibně. S pokračujícím vývojem a zdokonalováním humanoidních robotů můžeme očekávat, že tyto stroje budou hrát stále důležitější roli ve výrobních procesech. Automobilky jako BMW a Tesla již nyní investují do výzkumu a vývoje těchto technologií, aby mohly zlepšit svou konkurenceschopnost a inovovat své výrobní metody.

Vývoj a integrace humanoidních robotů představují významný krok vpřed v oblasti průmyslové automatizace. I když je cesta před námi ještě dlouhá a plná výzev, první kroky ukazují, že budoucnost, kde lidé a roboti pracují společně v harmonii, je na dosah. Tento pokrok nejen že zvyšuje efektivitu a bezpečnost výrobních procesů, ale také otevírá nové možnosti pro inovace a zlepšení kvality života pracovníků.