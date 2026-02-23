CDR.cz - Vybráno z IT

Vědci vytvořili nejmenší QR kód na světě. Data může uchovat bez proudu

Pondělí, 23 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Ostatní
Zdroj: Shutterstock

Výzkumníci z TU Wien a firmy Cerabyte vytvořili nejmenší QR kód na světě. Pixely mají 49 nanometrů a data jsou vyrytá do keramické vrstvy, která podle autorů nepotřebuje energii ani chlazení. Může jít o nový směr v archivaci digitálních informací.
Na první pohled to zní jako laboratorní kuriozita. Tým z Technické univerzity ve Vídni a společnost Cerabyte dosáhli Guinnessova rekordu za vytvoření a přečtení nejmenšího QR kódu na světě. Jeden pixel má velikost pouhých 49 nanometrů. Celý kód zabírá plochu 1,98 čtverečního mikrometru, tedy méně než průměrná bakterie.

Takový kód nelze přečíst běžným optickým skenerem. K načtení je nutný elektronový mikroskop. Nejde tedy o technologii pro každodenní použití, ale o demonstraci extrémní hustoty zápisu. Výzkumníci uvádějí, že struktura je o 37 procent menší než dosavadní rekord.

Podstatnější než samotný rekord je médium, do kterého jsou data zapisována. Informace se frézují do tenké keramické vrstvy. Podle autorů je tento materiál stabilní i bez napájení a bez speciálních podmínek. Nepotřebuje chlazení ani pravidelnou obnovu dat, jak je běžné u pevných disků nebo flash pamětí.

Keramika místo serverovny

Teoreticky by jediná vrstva keramického filmu o velikosti listu A4 mohla uložit více než 2 TB dat. To je kapacita, která dnes běžně vyžaduje klasické úložiště napájené elektřinou a často i chlazené. V době, kdy datová centra patří k významným spotřebitelům energie, zní představa pasivního archivu téměř revolučně.

Keramické médium má podle výzkumníků vysokou odolnost vůči stárnutí. Často se zmiňuje přirovnání ke kamenným deskám z dávných civilizací. Pokud je informace fyzicky vyryta do stabilního materiálu, může přežít generace bez jakéhokoli zásahu. V digitálním světě, kde formáty i hardware rychle zastarávají, jde o lákavou myšlenku.

Je ale potřeba držet se faktů. Laboratorní rekord ještě neznamená průmyslové řešení. Týmy nyní pracují na zrychlení zápisu a na možnosti sériové výroby. Bez toho zůstane technologie spíše technologickou demonstrací než skutečnou alternativou k archivním páskám nebo optickým médiím.

Do projektu vstoupila také společnost Western Digital jako investor, což naznačuje komerční zájem. Zda se ale podaří přenést hustotu zápisu 49 nanometrů do masové výroby a udržet rozumné náklady, zatím není jasné.

QR, server, data
TechRadar.com

