Vědci vytvořili světelné tornádo, které přepisuje pravidla fyziky i laserů

Pondělí, 13 Duben 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Věda a fyzika

Zdroj: Shutterstock

Týmy z Varšavy, Paříže a Clermont-Ferrand ukázaly, že světlo lze zkrotit do víru připomínajícího tornádo. Nový přístup využívá tekuté krystaly a otevírá cestu k menším laserům i pokročilým optickým technologiím.
Světlo si většina lidí představí jako přímý paprsek. V realitě ale může být mnohem složitější. Mezinárodní tým vedený fyziky z Varšavy nyní ukázal, že se světlo dá „roztočit“ do stabilního víru, který připomíná miniaturní tornádo. Výsledek publikovaný 13. března 2026 v časopise Science Advances patří mezi nejzajímavější optické objevy poslední doby.

Na výzkumu se podíleli vědci z University of Warsaw, Military University of Technology a Institut Pascal CNRS při Université Clermont Auvergne. Vedoucím týmu byl profesor Jacek Szczytko, hlavním autorem studie doktor Marcin Muszyński. Do práce byli zapojeni i teoretici Guillaume Malpuech a Dmitry Solnyshkov.

Jak vzniká „optické tornádo“

Základní princip je překvapivě elegantní. Vědci pracovali s tekutými krystaly, materiálem, který se chová jako kapalina, ale zároveň má uspořádanou strukturu podobnou pevným látkám. V těchto krystalech vytvořili mikroskopické defekty zvané torony.

Jak vysvětluje Joanna Mędrzycka z Fakulty fyziky University of Warsaw, toron si lze představit jako uzavřenou spirálu připomínající stočenou DNA. Tyto struktury fungují jako pasti pro světlo. Uvnitř nich se světelná vlna nezačne šířit přímo, ale začne rotovat kolem své osy.

Zásadní roli hraje i takzvaná prostorově proměnná dvojlomnost. Podle Piotra Kapuścińského jde o efekt, který se chová podobně jako magnetické pole, i když ve skutečnosti žádné magnetické pole přítomné není. Vědci ho označují jako syntetické magnetické pole pro fotony.

Výsledkem je situace, kdy se světlo nezačne jen šířit, ale doslova „krouží“ podobně jako elektrony v cyklotronu.

Klíčový rozdíl: stabilita v základním stavu

Dosavadní pokusy o vytvoření světelných vírů měly jeden zásadní problém. Takové stavy vznikaly pouze ve vyšších energetických hladinách, které jsou nestabilní a obtížně kontrolovatelné.

Nový experiment přináší zásadní posun. Týmu se podařilo vytvořit vířivé světlo přímo v základním energetickém stavu. To je podle Guillaume Malpuecha z Université Clermont Auvergne nejstabilnější možný stav, ve kterém se systém přirozeně nachází.

Právě tato stabilita umožnila další krok. Vědci přidali do systému laserové barvivo a dosáhli toho, že vzniklé vířivé světlo začalo fungovat jako laser. Světlo bylo koherentní, mělo přesně definovanou energii i směr a zároveň si zachovalo rotující charakter.

Podle Marcina Muszyńského jde o první případ, kdy se podařilo spojit laserové chování se světelným vírem v takto stabilní podobě.

Praktický dopad může být výrazný. Dosud bylo vytváření strukturovaného světla spojené s náročnou nanofabrikací nebo velkými laboratorními sestavami. Nový přístup využívá samouspořádávající materiály, což výrazně zjednodušuje celý proces.

Profesor Wiktor Piecek z Military University of Technology upozorňuje, že právě jednoduchost a škálovatelnost mohou rozhodnout o budoucím využití. Technologie by mohla najít uplatnění v optických komunikacích, kde lze do světla ukládat více informací, nebo v kvantových systémech.

Zdroje: 

ScitechDaily.com

Kvantový internet se blíží. Vědci poprvé zabezpečili přenos na 100 km

Tým vědců z Číny poprvé úspěšně realizoval zařízení nezávislou distribuci kvantového klíče na vzdálenost přes 100 kilometrů. Významnou roli sehrál nový typ kvantového opakovače, který překonává dosavadní limity přenosu provázaných částic.

Kosmická loď, která se sama opraví. ESA testuje materiál jako ze sci-fi

Evropští inženýři vyvíjejí materiál, který dokáže ve vesmíru sám odhalit prasklinu a následně ji opravit. Technologie může výrazně prodloužit životnost kosmických lodí a snížit náklady na opakované starty.

Materiály budoucnosti: Jak vědci zkrotili volné elektrony pro rychlejší počítače

Tým vědců z Auburn University vytvořil novou třídu materiálů, které umožňují přesně ovládat chování elektronů. Tento objev by mohl znamenat zásadní zlom nejen v oblasti kvantových počítačů, ale i v chemickém průmyslu a výrobě moderních technologií.

Když oceán bublá pod ledem: Nové zjištění o tajemných měsících

Nový výzkum naznačuje, že malé ledové měsíce ve vnější části soustavy mohou mít oceány, které při tání jejich nitra začnou doslova vřít. Tlakové změny pod ledovou skořápkou mohou měnit povrch i geologii těchto světů způsobem, který doposud nebyl popsán.

Miniaturní laser s 80% účinností: Vědci ukázali budoucnost medicíny a vědy

Vědci ze Stuttgartu vyvinuli laser, který se vejde do dlaně, ale výkonem překonává obří laboratorní systémy. Díky nové multipasové technologii dosáhli účinnosti až 80 %, což může znamenat průlom v lékařství, výrobě i kvantovém výzkumu.

