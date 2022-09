Vesmírný odpad začíná být problém, FCC podniká legislativní kroky

Zdroj: Shutterstock

Od prvních cest do vesmíru před 65 lety se kolem naší planety hromadí stále více a více tzv. vesmírného odpadu, neboli zbytky raket, nefunkční satelity či kousky opotřebovaných materiálů. Tohoto odpadu je ve vesmíru již takové množství, že představuje pro každou další posádku i astronauta vážný problém.

Téma je tak vážné, že se o něm rozhodl promluvit i nově jmenovaný král Karel III. na chystaném summitu pro udržitelnost vesmíru, který se bude konat v červnu v Londýně. Doposud se však téma vesmírného odpadu nebralo příliš vážně. Nyní se pravděpodobně dočkáme obratu a toho, že i na mezinárodní úrovni bude tento problém brán vážně.

Zdroj: Shutterstock

Nyní i komise FCC přišla s konceptem nových pravidel, která by měla vést ke snížení množství vesmírného odpadu. Jedním z nových pravidel má být i povinnost pro operátory satelitů, aby nejdéle do pěti let od ukončení funkčnosti zajistili jeho odstranění, přičemž doposud to je 25 let.

Vzhledem k tomu, že je těžké dojít k nějaké shodě, rozhodlo se FCC upravit znění tohoto pravidla tak, že každý satelit v rukou amerického operátora či společnosti vystupující na americkém trhu bude mít povinnost jakýkoliv nefunkční satelit do výšky 2000 kilometrů nad Zemí zničit do pěti let. Zajímavé je, že FCC neřeší to, jak by k tomuto zneškodnění mělo dojít. Existují však i názory, že stanovení těchto pravidel překračuje pravomoce FCC a že by tento úkol mělo řešit spíše ministerstvo obchodu s pověřením Bílého domu, popřípadě NASA.