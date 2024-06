Více než 1000 studentů odmítá pracovat pro Google a Amazon kvůli projektu Nimbus

Podle zprávy časopisu Wired se více než 1 100 studentů a mladých pracovníků v oblasti STEM zavázalo, že odmítnou nabídky práce od těchto společností. Tito jedinci tvrdí, že Google a Amazon se podílejí na "posilování izraelského systému apartheidu a genocidy proti Palestincům". Cílem NOTA je získat celkem 1 200 podpisů pro svou kampaň.

"Jako mladí lidé a studenti v oblasti STEM a mimo ni se odmítáme jakkoli podílet na těchto strašlivých zneužíváních. Připojujeme se ke kampani #NoTechForApartheid a požadujeme, aby Amazon a Google okamžitě ukončily projekt Nimbus," stojí v prohlášení kampaně.

Google a Amazon získaly v rámci projektu Nimbus kontrakt v hodnotě 1,2 miliardy dolarů na poskytování služeb cloud computingu, strojového učení a umělé inteligence izraelské vládě a armádě. Mluvčí Googlu již dříve uvedl, že smlouva v rámci projektu Nimbus nezahrnuje "vysoce citlivé, utajované nebo vojenské pracovní zatížení související se zbraněmi nebo zpravodajskými službami".

Jako dvě z největších technologických společností na světě jsou Google a Amazon zároveň jedny z největších zaměstnavatelů absolventů v oblasti STEM. Wired uvádí, že mezi stoupence kampaně patří studenti ze Stanfordu, UC Berkeley, University of San Francisco a San Francisco State University – institucí nacházejících se ve stejném státě jako ústředí společnosti Google.

NOTA již v minulosti organizovala různé protestní akce proti zapojení technologických společností do izraelských záležitostí. Mezi tyto akce patřily i přepadení kanceláří, které vedly k propuštění desítek zaměstnanců Googlu.

V březnu tohoto roku byl z Googlu vyhozen jeden z organizátorů NOTA poté, co na izraelské technologické konferenci v New Yorku hlasitě prohlásil, že odmítá "vytvářet technologii, která pohání genocidu nebo sledování". Kampaň NOTA získává na síle, a pokud dosáhne svého cíle, mohla by mít významný dopad na budoucí spolupráci technologických společností s vládami a armádami po celém světě.