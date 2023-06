Virgin Galactic vyneslo první vesmírné turisty. Létat do vesmíru má každý měsíc

Richard Branson je miliardář, dobrodruh a také zakladatel společnosti Virgin Galactic. Je tomu skoro dvacet let, co přišel Richard Branson s ideou vesmírné turistiky, kdy bude do vesmíru dopravovat vlastní platící turisty. Teprve nyní se mu podařilo cíl jeho společnosti naplnit.

První platící vesmírní turisté byli vynešení do výšky více než 80 kilometrů, což je obecně považováno za hranici vesmíru. V praxi tak nejde o žádný dlouhý pobyt ve vesmíru či na oběžné dráze, ale ve skutečnosti jde o krátký skok na hranici mezi atmosférou a vesmírem.

Vesmírné turisty vynesl v rámci mise Galactic 01 na hranici vesmíru Virgin Space Ship Unity, cože je speciální letoun, který je vypouštěn z podvěsu dvoutrupého letadla Virgin Mothership Eve. Branson původně chtěl nabízet v rámci Virigin Galactic vesmírné lety a zároveň se svou druhou společností Virgin Orbit chtěl zase zajišťovat třeba dodávku satelitů na oběžnou dráhu. Bohužel tato druhá společnost se ocitla až na hranici bankrotu.

Toto byl první ostrý let se skutečně platícími turisty, protože první testovací let se konal 11. července 2021, kdy se letu zúčastnil sám Branson, dvě ženy a tři astronauti. V obou případech se VM Eve dostala do výšky zhruba 15 kilometrů, kde došlo k oddělení VSS Unity. VSS Unity od tohoto bodu stoupala až nad 80 kilometrů.

Během několika minutového pobytu ve vesmíru mohli turisté sledovat Zemi ze 17 okének a poté plynule a lehce „plachtila“ přes atmosféru. Po zhodnocení všech dat z této první cesty je plánován další let v průběhu srpna a od srpna pak každý měsíc. Cena jedné letenky je 9,9 milionů korun s tím, že každý zájemce skládá vysokou zálohu.

Společnost Richarda Bransona však není jedinou, která si klade za cíl dopravit turisty do vesmíru. Další takovou je třeba Blue Origin od Jeffa Bezose, která ale slibuje dopravit platící turisty až nad hranici 100 kilometrů, což je o 20 výše než slibuje Bransonova společnost. I přesto má ale Virgin Galactic na své čekací listině více než 800 zájemců.