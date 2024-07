Virtuální vězení: Revoluce trestního systému nebo jen sci-fi?

Podle statistik Institutu pro vězeňskou politiku mají Spojené státy nejvyšší míru uvěznění na 100 000 obyvatel ze všech zemí NATO, což je více než ve Spojeném království, Portugalsku, Kanadě, Francii a Belgii dohromady. Tato alarmující čísla vyvolávají otázky ohledně efektivity současného vězeňského systému a potřeby inovativních řešení.

Molekulární biolog a vědecký komunikátor z Jemenu, Hashem Al-Ghaili, navrhuje radikální přístup k vězeňství, který by mohl změnit budoucnost trestního systému. Ve svém rozhovoru pro Wired představil koncept virtuálního vězení, který nazývá Cognify. Tento systém není o tom, aby vězňové nosili virtuální brýle Meta Quest 3, ale jde ještě dál.

Co je cognify?

Cognify je teoretický neurologický vězeňský systém, který využívá umělé vzpomínky ve virtuálním prostředí. Místo tradičního uvěznění by vězni byli vystaveni uměle generovaným vzpomínkám pomocí technologie AI. Tato vzpomínky by byly přenášeny do mozku vězňů spolu s modifikacemi jejich DNA a RNA spojenými s tvorbou paměti, aby se vytvořily dlouhodobé vzpomínky.

Realita nebo sci-fi?

Ačkoli technologie potřebná pro realizaci Cognify zatím neexistuje, Al-Ghaili věří, že by se tento systém mohl stát realitou v příštích deseti letech, pokud by se podařilo překonat etické překážky bránící testování na lidech. Experimenty na zvířatech, například studie publikovaná v březnu ve vědeckém časopise Nature, ukazují, že vzpomínky mohou být tvořeny a opravovány řetězci DNA, což naznačuje potenciál této technologie.

Zdroj: Shutterstock

Etické dilemata

Implementace Cognify by přinesla mnoho etických a právních otázek. Jaký dopad by měl tento systém na lidskou důstojnost a práva vězňů? Je etické manipulovat s lidskou pamětí jako formou trestu? Al-Ghaili uznává, že etická omezení jsou hlavní překážkou, kterou je třeba překonat, aby mohl být tento systém realizován.

Koncept virtuálního vězení připomíná epizodu „The Sentence“ z 90. let z rebootu seriálu The Outer Limits, kde vědec vynalezne podobný systém, který simuluje celý doživotní trest během několika minut. Tento příběh zdůrazňuje morální a psychologické důsledky takové technologie, kdy se vědec nakonec stává obětí vlastního vynálezu.

Budoucnost vězeňského systému

Cognify může znít jako sci-fi, ale představuje potenciální směr, kterým by se mohla ubírat budoucnost vězeňství. Virtuální vězení by mohlo nabídnout alternativu ke stávajícímu systému, který čelí mnoha kritikám za svou neefektivnost a nelidskost. Nicméně, cesta k jeho realizaci je plná etických, technických a právních výzev, které bude třeba pečlivě zvážit.

Hashem Al-Ghaili svým návrhem otevírá důležitou debatu o tom, jak můžeme inovovat a zlepšit trestní systém, aby byl spravedlivější a humánnější. Zda se Cognify stane realitou, ukáže až čas, ale jeho koncept nás nutí přemýšlet o tom, jak můžeme lépe řešit problémy současného vězeňství.