Volkswagen ukončí prodej spalovacích motorů v Evropě do roku 2035

V souvislosti s tímto směrem, kterým se rozhodl celý koncern ubírat, oznámila dceřinná automobilka Audi, že ukončí vývoj nových modelů se spalovacím motorem do roku 2026 s tím, že do roku 2033 je plně vyřadí ze své nabídky. V Evropě pak ukončí prodej automobilů se spalovacím motorem mezi lety 2033 a 2035. Do roku 2050 pak ukončí definitivně prodej těchto automobilů po celém světě.

Jednou z posledních zemí, kde se bude přecházet na elektromobily, je pak Indie, kde by elektromobily v tuto chvíli skutečně nedávaly smysl. Obecně pak Volkswagen počítá s nabídkou spalovacích motorů v lidnatých zemích s menší vyspělostí a v USA.

O tom, kdy bude mít naše Škoda Auto v nabídce jen elektromobily, se prozatím neví. Nicméně nedávno představila tato automobilka nový model Škoda Enyaq iV, která je jednou z prvních vlaštovek nového konceptu. To, proč jsou elektromobily tak drahé, je způsobeno vysokou cenou elektrobaterií. Při masivním rozšíření se však očekává, že by cena tohoto komponentu mohla jít trochu dolů.

Volkswagen se tak jen řadí k celé řadě dalších automobilek, jako je Ford, Jaguar, Honda či Land Rover, které si zkrátka stanovily datum, po kterém již nebudou nabízet modely se spalovacími motory. Tento trend již v některých zemích přechází dokonce do legislativy. Příkladem může být Velká Británie, Francie či Norsko.

V sousedním Německu zase ustanovili, že dobíjecí stanice pro elektromobily musí být povinně na všech čerpacích stanicích. Toto řešení problému infrastruktury se zdá být efektivní a i v České republice má hodně příznivců. Jediné, co může zpomalit rozvoj elektromobility i u nás je snad vysoká cena za elektřinu.