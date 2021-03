Vyjdou letos vůbec nějaké pořádné hry? 2021 jako rok bezprecedentních zpoždění

Zdroj obrázku: Ameratings

Rok 2020 se nesl ve znamení koronavirové pandemie (Covidu-19) a samozřejmě tato událost určitým způsobem poznamenala i celý herní průmysl. I přes pandemii bylo minulý rok vydáno relativně dost AAA her. Jmenujme např. The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla, Doom Eternal, Marvel’s Avengers, Watch Dogs: Legion, Call of Duty Black Ops Cold War nebo Wasteland 3. Z remaků např. Final Fantasy VII, Resident Evil 3 nebo Mafie.

Herní vývojáři museli najednou pracovat z domova, což si vyžádalo nabírání zpoždění ve vývoji her. Např. podle průzkumu z Game Developers Conference z července 2020 si zhruba třetina vývojářů stěžovala, že kvůli probíhající pandemii, a z toho vyplývajících komplikací budou muset datumy vydání právě vyvíjených videoher přesunout na jiný vzdálenější termín. To bylo v červenci a tato situace se dozajista jen zhoršila. Musíme si taktéž uvědomit, že plno AAA titulů z minulého roku už bylo v pokročilé fázi vývoje nebo těsně před dokončením. Takže v roce 2020 mohlo vyjít ještě celkem dost AAA videoher. Letos už tato situace nemusí platit.

No a taky neplatí, protože první měsíce roku 2021 ukázaly, jak na tom vlastně herní scéna v současnosti je. Přesvědčit se o tom můžete sami, když mrknete na to herní sucho v únoru a březnu, o kterém jsme informovali. Už víme, že letos určitě nevyjdou Gotham Knights, nový Need for Speed, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy a The Lords of the Rings: Gollum. Moc ani nepočítejte s letošním vydáním her Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nebo remaku Prince of Persia: The Sands of Time. Taktéž musíme mnohem déle čekat na DLC obsah u vydaných AAA her a u různých her se posunují data vydání třeba o několik měsíců na pozdější termín.

Další věcí je, že po vydání Cyberpunku 2077 si určitě každé herní studio dvakrát rozmyslí, než vydá hru v takovém stavu jako byl výše zmíněný Cyberpunk 2077. Nějaké AAA hry letos samozřejmě vyjdou, ale musíme si zvyknout na to, že letos jich nemusí být tolik jako třeba minulý rok nebo jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Prvními takovými vlaštovkami mohou být hry Returnal (předpokládané datum vydání 30. dubna) a dále Resident Evil Vilage, který snad vyjde 7. května. Situaci by taktéž mohly zachránit různé porty z herních konzolí na PC.