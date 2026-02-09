CDR.cz - Vybráno z IT

Výzkumníci dokázali ovlivnit sny a lidé pak řešili problémy lépe

Pondělí, 9 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Věda a technika
Zdroj: Shutterstock

Rčení „vyspi se na to“ má možná hlubší základ, než se zdálo. Neurovědci z USA ukazují, že obsah snů lze během spánku jemně ovlivnit. A když se ve snu objeví nevyřešený problém, roste šance, že ráno přijde řešení.
Myšlenka, že spánek pomáhá s řešením složitých úkolů, není nová. Psychologové o ní mluví desítky let, jenže sny byly dlouho téměř nedostupným územím. Jak zkoumat něco, co se odehrává uvnitř hlavy a často si to ani nepamatujeme. Tým neurovědců z Northwestern University teď přišel s důkazy, že sny lze v laboratorních podmínkách nenásilně nasměrovat. A že to má reálný dopad na kreativní myšlení.

Výzkum se zaměřil na fázi REM spánku, tedy období, kdy mozek vykazuje vysokou aktivitu a sny bývají nejživější. Právě v této fázi se podle vědců mohou spojovat staré zkušenosti s novými nápady. Klíčem byla metoda zvaná cílená reaktivace paměti, zkráceně TMR. Nejde o žádné vkládání snů, ale o jemné připomenutí toho, co mozek už zná.

Jak lze sen nenápadně nasměrovat

Dobrovolníci nejprve řešili sadu náročných logických hádanek. Každá z nich měla přiřazený specifický zvukový motiv. Většinu úloh se během dne nepodařilo vyřešit, což byl záměr. V noci pak účastníci spali v laboratoři, zatímco jejich mozková aktivita byla pečlivě sledována. Jakmile přístroje potvrdily, že se nacházejí v REM spánku, výzkumníci pustili některé z dříve slyšených zvuků.

Výsledek překvapil i samotné autory studie. Tři čtvrtiny účastníků popsaly sny, ve kterých se objevily motivy související s konkrétními hádankami. A co víc, úlohy, které se do snů dostaly, byly po probuzení řešeny výrazně častěji než ty ostatní. Zatímco běžně lidé uspěli zhruba v 17 procentech případů, u „snových“ hádanek to bylo přes 40 procent.

Vedoucí autor výzkumu, psycholog Ken Paller, zdůrazňuje, že nejde o magii ani o přímý důkaz příčiny. Je možné, že zvýšený zájem o problém zvyšuje jak pravděpodobnost snění, tak šanci na jeho vyřešení. Přesto jde o zásadní posun v tom, jak lze sny studovat a ovlivňovat bez narušení spánku.

Zajímavé je, že metoda fungovala i u lidí, kteří si během snu neuvědomovali, že sní. Postdoktorandka Karen Konkoly popsala případy, kdy se sny proměnily v symbolické příběhy. Někdo požádal postavu ze snu o pomoc s řešením hádanky, jiný se ocitl v lese poté, co byl zvukem připomenut úkol spojený se stromy. Mozek si informace překládal po svém, ale vazba na původní problém byla patrná.

zdraví, věda a technika, technologie
Zdroje: 

ScitechDaily.com

Umělý neuron z bakterií mluví řečí lidského mozku

Na začátku října 2025 oznámil tým z University of Massachusetts Amherst objev, který může změnit vývoj umělé inteligence i lékařských implantátů. Vytvořili umělý neuron z proteinových nanovláken bakterií, který funguje stejně jemně jako buňky v lidském mozku – a spotřebuje přitom zanedbatelné množství energie.

Přelom v humanoidní robotice: Stroj napodobuje rty bez jediného pravidla

Vědci představili robota, který se naučil pohyby rtů sledováním lidí, ne podle předem daných pravidel. Nový přístup může zásadně změnit, jak přirozeně s námi budou humanoidní stroje komunikovat.

Nový AI model pomůže chránit satelity a energetické sítě před slunečními bouřemi

Když se podíváme na jasný sluneční disk nad našimi hlavami, jen málokdo si uvědomuje, že ve stejné chvíli k Zemi putují neviditelné proudy nabitých částic. Sluneční vítr totiž dokáže vyvolat na Zemi pořádné potíže. Od narušení satelitních drah až po výpadky energetických sítí. A právě zde se otevírá zcela nová kapitola ve vědeckém výzkumu, který je poměrně zajímavý a zapojuje umělou inteligenci. V následujícím článku si o něm něco málo řekneme...

Počítač vyrobený z hub. Vědci ukazují, že budoucnost čipů může růst v lese

Houby nejsou jen potravina. Vědci z USA prokázali, že mycelium běžných jedlých hub dokáže fungovat jako paměťový prvek počítače. Výsledek otevírá cestu k levnější a ekologičtější elektronice.

Čína obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel

Napětí mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti polovodičů se znovu vyostřilo. Čínský úřad pro regulaci trhu obvinil technologického giganta Nvidia z porušení antimonopolních pravidel kvůli akvizici společnosti Mellanox z roku 2020. Přestože zatím nejsou oznámeny žádné sankce, krok Pekingu může výrazně zkomplikovat probíhající obchodní jednání.

