Výzkumníci dokázali ovlivnit sny a lidé pak řešili problémy lépe
Myšlenka, že spánek pomáhá s řešením složitých úkolů, není nová. Psychologové o ní mluví desítky let, jenže sny byly dlouho téměř nedostupným územím. Jak zkoumat něco, co se odehrává uvnitř hlavy a často si to ani nepamatujeme. Tým neurovědců z Northwestern University teď přišel s důkazy, že sny lze v laboratorních podmínkách nenásilně nasměrovat. A že to má reálný dopad na kreativní myšlení.
Výzkum se zaměřil na fázi REM spánku, tedy období, kdy mozek vykazuje vysokou aktivitu a sny bývají nejživější. Právě v této fázi se podle vědců mohou spojovat staré zkušenosti s novými nápady. Klíčem byla metoda zvaná cílená reaktivace paměti, zkráceně TMR. Nejde o žádné vkládání snů, ale o jemné připomenutí toho, co mozek už zná.
Jak lze sen nenápadně nasměrovat
Dobrovolníci nejprve řešili sadu náročných logických hádanek. Každá z nich měla přiřazený specifický zvukový motiv. Většinu úloh se během dne nepodařilo vyřešit, což byl záměr. V noci pak účastníci spali v laboratoři, zatímco jejich mozková aktivita byla pečlivě sledována. Jakmile přístroje potvrdily, že se nacházejí v REM spánku, výzkumníci pustili některé z dříve slyšených zvuků.
Výsledek překvapil i samotné autory studie. Tři čtvrtiny účastníků popsaly sny, ve kterých se objevily motivy související s konkrétními hádankami. A co víc, úlohy, které se do snů dostaly, byly po probuzení řešeny výrazně častěji než ty ostatní. Zatímco běžně lidé uspěli zhruba v 17 procentech případů, u „snových“ hádanek to bylo přes 40 procent.
Vedoucí autor výzkumu, psycholog Ken Paller, zdůrazňuje, že nejde o magii ani o přímý důkaz příčiny. Je možné, že zvýšený zájem o problém zvyšuje jak pravděpodobnost snění, tak šanci na jeho vyřešení. Přesto jde o zásadní posun v tom, jak lze sny studovat a ovlivňovat bez narušení spánku.
Zajímavé je, že metoda fungovala i u lidí, kteří si během snu neuvědomovali, že sní. Postdoktorandka Karen Konkoly popsala případy, kdy se sny proměnily v symbolické příběhy. Někdo požádal postavu ze snu o pomoc s řešením hádanky, jiný se ocitl v lese poté, co byl zvukem připomenut úkol spojený se stromy. Mozek si informace překládal po svém, ale vazba na původní problém byla patrná.