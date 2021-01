WhatsApp vydal prohlášení k vývoji nových podmínek. Uhodnete, co v něm stojí?

Bude to průšvih roku? Uživatelům této, prozatím stále, populární aplikace není jedno, jak bude nakládáno s jejich daty a podle různých statistik masově migrují k alternativnímu řešení, a to ve chvíli, kdy WhatsApp ohlásil nové zásady ochrany osobních údajů, které vynucují po uživatelovi odsouhlasení sdílení dat s Facebookem pro hlubší integraci a lépe cílené reklamy. I když ještě stále nové podmínky nevstoupily v plastnost, přesto tato novinka nezůstala bez reakce. O nových podmínkách jsme psali zde.

A tak se na Twitteru oficiálního účtu WhatsApp objevilo prohlášení s infografikou, ve které pak stojí, co vše Whatsapp (potažmo Facebook) nebude dělat. Z psychologického hlediska by mohl být vhodný spíš opak. Vyložit karty na stůl, jaká data se budou přesně využívat a vymezit přesný rámec co, aby uživatel věděl, na čem je. Nic takového se ale nestalo.

Místo toho v infografice stojí:

WhatsApp ani Facebook nemohou číst vaše soukromé zprávy, ani poslouchat vaše hovory. Cokoli se rozhodnete sdílet, zůstane jen mezi vámi a danými příjemci.

WhatsApp neuchovává žádné záznamy o tom, komu uživatelé posílají zprávy, ani komu volají.

WhatsApp ani Facebook nemají přístup k poloze, kterou sdílíte. Rozhodnete-li se v aplikaci WhatsApp s někým sdílet svoji polohu, takto sdílená poloha bude chráněna koncovým šifrováním.

WhatsApp nesdílí vaše kontakty s Facebookem. Pokud aplikaci WhatsApp povolíte přístup ke kontaktům v adresáři zařízení, tohoto přístupu využíváme pouze za účely zajištění rychlé a spolehlivé komunikace. Váš seznam kontaktů nesdílíme s žádnými dalšími aplikacemi, které Facebook nabízí.

Informace ze skupinových chatů s Facebookem za účely inzerce nesdílíme. Skupinové chaty jsou soukromé. Jsou chráněny koncovým šifrováním a k jejich obsahu nemáme přístup.

Můžete využívat automatického odstraňování zpráv: Pokud si přejete své chaty zabezpečit ještě důkladněji, můžete si v nastavení chatu zvolit možnost automatického odstraňování zpráv.

Přímo v aplikaci si můžete stáhnout výpis s informacemi o vašem účtu a zjistit tak, ke kterým údajům máme přístup.

Musí být i Whatsappu jasné, že taková to prohlášení už nemohou zastavit už tak velmi rozjetý vlak a že lidé zaregistrovali varování před další expanzí objemu nashromážděných osobních údajů a už jen samotný fakt, že lidé přecházejí třeba na Signal, který je vyvíjen open source a nesbírá data ke komerčním účelům, ukazuje, že lidé ještě své soukromí neberou na lehkou váhu.

WhatsApp získal Facebook již v roce 2014 a Facebook ujišťoval, že si WhatsApp zachová svou nezávislost a že mezi nimi nebude probíhat žádné sdílení dat. V roce 2016 začala společnost WhatsApp sdílet omezené množství uživatelských dat s Facebookem, aby podpořila cílenou reklamu. Lidé se však z tohoto procesu mohli odhlásit. To však již není možné u nových podmínek, které brzy vstoupí v platnost.