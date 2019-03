Windows 10 bude zrcadlit aplikace pro Android. Ale prozatím to má háček

Podle posledních zpráv by měla společnost Microsoft tento týden uveřejnit ve své aplikaci Your Phone novou funkci, která by uživateli měla zrcadlit obrazovku jeho smartphonu na počítač s operačním systémem Windows 10. Prozatím plánuje zpřístupnit tuto funkci pouze pro uživatele operačního systému Android 7+ a Windows 10 Insider Preview Build 18356.

Společnost Microsoft si je moc dobře vědoma toho, že nezanedbatelná část uživatelů stále více využívá mobilní technologie a upřednostňuje je před desktopem s nainstalovaným OS Windows. Proto i v minulosti projevila snahu mít svůj vlastní mobilní operační systém. Tento nápad se prozatím nesetkal s příliš pozitivní odezvou.

To bylo jedním z důvodů, proč Microsoft již v minulosti vydal několik aplikací jak pro OS Android tak pro iOS. Mezi nimi byla i aplikace „Your Phone“, která má ještě více propojit telefon s počítačem. Pokud si uživatel spáruje telefon se svým počítačem, může pak pohodlně ze svého počítače psát SMS, kopírovat soubory a další velice užitečné funkce.

Jak to funguje?

Obrazovka vašeho počítače bude zrcadlit veškerý obsah smartphonu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth LE. Zkratka LE znamená low energy, tedy nízkoenergetická. Nevýhoda této technologie je však vyšší reakční doba než u klasické Wi-Fi, proto je Bluetooth vhodná na administrativní úkony a vyřizování agendy, ale pro hraní her ji doporučit nelze.

Mezi další problémy při spárování vašich zařízení může být zařazena i kompatibilita ze strany počítače. Společnost Microsoft naštěstí vydala přehledný návod, jak si můžete ověřit, zda půjde telefon spárovat či nikoliv. Zároveň se na tomto odkazu dozvíte, že prozatím jsou podporovány pouze čtyři mobilní telefony - Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9 a Galaxy S9+.

Celá tato novinka je ještě ve vývoji, takže i společnost Microsoft přiznává, že se uživatel bude setkávat s nějakými nedostatky, jako například při přehrávání audia jde zvuk pouze z reproduktoru telefonu, apod. V současné době je funkčnost a možnost spárování tak limitována, že se v podstatě týká jen úzkého okruhu lidí. V budoucnu však bude pravděpodobně tato novinka přístupná všem uživatelům Androidu. Pro iOS se tato funkce ani prozatím nepřipravuje, protože Apple má striktnější podmínky, které to společnosti Microsoft zamezují.