Windows 11 integruje nahrávání obrazovky přímo do systému přes Výstřižky

Microsoft letos v říjnu představil novou verzi nástroje Snipping Tool, neboli Výstřižky. Kdo by se rozhodl tuto verzi nazvat "Výstřižky s možností nahrát video", měl by pravdu. Výstřižky už jsou ve Windows hodně dlouho a měly schopnost rozšířeného otisku obrazovky, doplněnou dalšími funkcemi. Jednou silnou výtkou u Výstřižků bylo, že uživatel nemohl nahrávat dění na obrazovce.

Ačkoliv už je to opravdu pár let, Microsoft vyslyšel přání uživatelů v Centru zpětné vazby a tuto možnost nyní přidává do kanálu Windows 11 Insider Dev, kde bude otestována a v případě bezproblémovosti vydána k bězným uživatelům v některým z dalších Momentů (jak si říkají velké aktualizace Windows 11). Uvažuje se už o Momentu 2, který má vyjít v únoru, či březnu tohoto roku.

Pro vytvoření záznamu toho, co se děje na obrazovce, byla většina uživatelů primárně závislá na nástrojích třetích stran, jako je OBS Studio, Bandicam atd. To se teď mění a uživatelé Windows 11 budou mít funkci záznamu obrazovky přímo integrovanou ve svém operačním systému.

Asi nejpodstatnější informací v této novince je, zda bude tento nástroj k dispozici i pro uživatele Windows 10 a nebo půjde o exkluzivitu v nových Jedenáctkách. Ačkoliv by dávalo smysl, že tutu funkci přenese Microsoft i do Desítek (technologicky tomu nic nebrání), stále se objevuje jen ve vývojářských Jedenáctkách.

Pokud jste zaregistrováni v Insider Programu s příslušným nastavením fází testování a chcete si vyzkoušet nový nástroj, tak otevřete Microsoft Store, zkontrolujte aktualizace a tento nový nástroj by mezi nimi už měl být. Umožňuje už teď klasické nahrávání v okně, ve zvolené oblasti obrazovky. Nechybí ani pozastavení záznamu.

Opět musíme připomenout, že instalováním vývojářské verze Windows na své produktivní počítače se vystavujete možné ztrátě dat.