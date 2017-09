Windows Store bude přejmenován na Microsoft Store

V nejnovějším sestavení Windows 10 pro Insidery se objevil nový název obchodu Windows Store, kde se dají stahovat aplikace a hry pro tento operační systém. Nicméně, v některých zemích slouží i pro nákup multimediálního obsahu v podobě filmů, či hudby.

Nejspíše z tohoto důvodu se v Redmondu rozhodli změnit název Windows Store na Microsoft Store. Stejně se jmenují obchody s hardwarem, které se nachází především v USA. Je tedy pravděpodobné, že v budoucnu bude možné ve Windows 10 pomocí nového obchodu zakoupit i nějaký hardware, např. Surface.

Jedním z dalších možných důvodů přejmenování je, že Redmond chce učinit svůj obchod Microsoft Store multiplatformním. Bylo by to právě kvůli onomu multimediálnímu obsahu, kde byste na Microsoft Store koupili film a mohli si jej spustit na telefonu s Androidem. Vzhledem k tomu, jak poslední dobou Redmond kašle na svoje Windows 10 Mobile, to zní poměrně pravděpodobně.

Ovšem co opravdu Microsoft onou změnou názvu zamýšlí, je zatím velkou neznámou.